Дискаунтеры 22 июня продолжили повышать цены на бензин и ДТ

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 22 июня продолжили начатое на предыдущей неделе повышение цен на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Motto подняла цены на бензины в Киевской области на 30 коп./л: «двойка» подорожала до 16,88 грн/л, «пятерка» - до 17,88 грн/л. При этом дизтопливо на станциях этой сети в столичном регионе прибавило 50 коп./л (до 17,88 грн/л). В Харьковской области в сети Motto на 20 коп./л подорожали только бензины.

Avantage7 на станциях в столичном регионе повысил стоимость ДТ на 50 коп./л, до 17,95 грн/л, оставив цены на бензины на прежнем уровне.

Кроме этого, полтавская сеть «Автотранс» за выходные повысила цены на бензины на 50 коп./л. Так, цена на бензин марки А-92 выросла до 21,43 грн/л, на бензин А-95 - до 22,43 грн/л. На станциях сети BVS бензины подорожали на 30 коп./л: А-92 до 20,99 грн/л, А-95 до 21,99 грн/л.

Сеть UPG за выходные повысила стоимость дизельного топлива на 30 коп./л, до 19,20 грн/л во всех регионах присутствия.

Как сообщал enkorr, сети-дискаунтеры на прошлой неделе (15-19 июня) перешли к повышению цен на топливо. В частности, бензины и ДТ подорожали на станциях Avantage, «БРСМ-Нафта», Motto и AMIC.

Напомним, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.



