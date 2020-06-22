Финансовые новости
- |
- 22.06.20
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дискаунтеры 22 июня продолжили повышать цены на бензин и ДТ
13:53 22.06.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 22 июня продолжили начатое на предыдущей неделе повышение цен на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Motto подняла цены на бензины в Киевской области на 30 коп./л: «двойка» подорожала до 16,88 грн/л, «пятерка» - до 17,88 грн/л. При этом дизтопливо на станциях этой сети в столичном регионе прибавило 50 коп./л (до 17,88 грн/л). В Харьковской области в сети Motto на 20 коп./л подорожали только бензины.
Avantage7 на станциях в столичном регионе повысил стоимость ДТ на 50 коп./л, до 17,95 грн/л, оставив цены на бензины на прежнем уровне.
Кроме этого, полтавская сеть «Автотранс» за выходные повысила цены на бензины на 50 коп./л. Так, цена на бензин марки А-92 выросла до 21,43 грн/л, на бензин А-95 - до 22,43 грн/л. На станциях сети BVS бензины подорожали на 30 коп./л: А-92 до 20,99 грн/л, А-95 до 21,99 грн/л.
Сеть UPG за выходные повысила стоимость дизельного топлива на 30 коп./л, до 19,20 грн/л во всех регионах присутствия.
Как сообщал enkorr, сети-дискаунтеры на прошлой неделе (15-19 июня) перешли к повышению цен на топливо. В частности, бензины и ДТ подорожали на станциях Avantage, «БРСМ-Нафта», Motto и AMIC.
Напомним, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 19 на 22 июня 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
22 июн
|
Изм.
|
22 июн
|
Изм.
|
22 июн
|
Изм.
|
ОККО
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
WOG
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
21,90
|
0,00
|
22,92
|
0,00
|
21,92
|
0,00
|
Shell
|
21,10
|
0,00
|
22,62
|
0,00
|
21,78
|
0,00
|
SOCAR
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,97
|
0,00
|
18,97
|
0,00
|
18,02
|
0,04
|
Glusco
|
19,65
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
21,55
|
0,00
|
Автотранс
|
21,43
|
0,50
|
22,43
|
0,50
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
20,39
|
0,00
|
21,29
|
0,00
|
21,29
|
0,00
|
UPG
|
19,90
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
19,20
|
0,30
|
Параллель
|
22,32
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
22,32
|
0,00
|
BVS
|
20,99
|
0,30
|
21,99
|
0,30
|
21,59
|
0,00
|
Chipo
|
19,76
|
0,00
|
20,76
|
0,00
|
19,36
|
0,00
|
Авантаж 7
|
16,95
|
0,00
|
17,95
|
0,00
|
17,95
|
0,50
|
Marshal
|
16,80
|
0,00
|
17,80
|
0,00
|
16,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
19,88
|
0,00
|
20,88
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
Mango
|
17,99
|
0,00
|
18,99
|
0,00
|
17,89
|
0,00
|
Motto
|
17,78
|
0,17
|
18,91
|
0,17
|
18,21
|
0,17
|
Средняя цена
в Украине:
|
20,92
|
0,01
|
21,97
|
0,01
|
21,42
|
0,00
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
|Война на Донбассе. Недельные итоги артиллерийского «пинг-понга»
|Судить «шахтеров на танках». Как у Зеленского собираются отделять честных жителей ОРДЛО от пособников оккупантов
|Карантинное прикрытие. Зачем оккупанты устроили для жителей ОРДЛО КПВВ-квест
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан – комитет НБУ
|Дискаунтеры 22 июня продолжили повышать цены на бензин и ДТ
|Нефть колеблется в цене на сокращении добычи и опасениях за восстановление спроса
|Доля продовольственной пшеницы в 2020г. в Украине будет больше половины - УкрАгроКонсалт
|Товарооборот в основных секторах розничной торговли в мае вернулся к докризисному уровню – ПриватБанк
|Как восстанавливается украинский бизнес — исследование
Это интересно
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса
|Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом
|Создан защищенный квантовый канал связи длинной 1120 км
|Исследование: разработчики покидают EOS, Bitcoin Cash и Tron