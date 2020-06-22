Финансовые новости
- |
- 22.06.20
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Принудительная продажа Макаровской ГНС приостановлена
11:03 22.06.2020 |
Аукцион по продаже имущественного комплекса Макаровской ГНС, запланированный на 22 июня, приостановлен решением частного исполнителя. Об этом говорится в сообщении на сайте госпредприятия «СЕТАМ».
Решение о приостановке торгов датировано 19 июня, о его причинах не сообщается.
Всего на аукцион по покупке ГНС подали заявки три участника, но подтверждения уплаты ими гарантированного взноса в размере 3,6 млн грн на сайте ГП «СЕТАМ» нет.
Стартовая цена объекта - 72,826 млн грн. Имущественный комплекс был арестован исполнительной службой 10 апреля.
Напомним, до 2019 г. Макаровская ГНС была одним из крупнейших хабов сжиженного газа в Украине, обеспечивающим хранение многим операторам рынка Киевской области. Клиентами ГНС кроме ее владельцев - UPK Group и «Авантаж 7» - были «Сокар», WOG, «Укрэнерджи», «СВГ Плюс», «Солар Газ», «Лео-Петрол» и другие.
В 2019 г. на ст. Спартак, где расположена Макаровская ГНС, по железной дороге поступило 89 тыс. т СУГ. Станция стала четвертой по объему поставок газа в стране. За 4 месяца 2020 г. объем поставок составил 33 тыс. т.
Весной 2019 г. вокруг ГНС разгорелся скандал, связанный с пропажей газа ряда операторов. Судебные разбирательства по некоторым случаям продолжаются до сих пор. Ситуация ударила по репутации, в результате чего объемы перевалки стали падать, а круг контрагентов - сокращаться.
23 апреля 2020 г. из-за действий исполнительной службы станция полностью прекратила прием и отгрузку ресурса.
Ситуация вокруг Макаровской ГНС и остального имущества группы «УПК» описана в статье «Атлант пожимает плечами» аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
|Война на Донбассе. Недельные итоги артиллерийского «пинг-понга»
|Судить «шахтеров на танках». Как у Зеленского собираются отделять честных жителей ОРДЛО от пособников оккупантов
|Карантинное прикрытие. Зачем оккупанты устроили для жителей ОРДЛО КПВВ-квест
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан – комитет НБУ
|Дискаунтеры 22 июня продолжили повышать цены на бензин и ДТ
|Нефть колеблется в цене на сокращении добычи и опасениях за восстановление спроса
|Доля продовольственной пшеницы в 2020г. в Украине будет больше половины - УкрАгроКонсалт
|Товарооборот в основных секторах розничной торговли в мае вернулся к докризисному уровню – ПриватБанк
|Как восстанавливается украинский бизнес — исследование
Это интересно
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса
|Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом
|Создан защищенный квантовый канал связи длинной 1120 км
|Исследование: разработчики покидают EOS, Bitcoin Cash и Tron