Принудительная продажа Макаровской ГНС приостановлена

Аукцион по продаже имущественного комплекса Макаровской ГНС, запланированный на 22 июня, приостановлен решением частного исполнителя. Об этом говорится в сообщении на сайте госпредприятия «СЕТАМ».

Решение о приостановке торгов датировано 19 июня, о его причинах не сообщается.

Всего на аукцион по покупке ГНС подали заявки три участника, но подтверждения уплаты ими гарантированного взноса в размере 3,6 млн грн на сайте ГП «СЕТАМ» нет.

Стартовая цена объекта - 72,826 млн грн. Имущественный комплекс был арестован исполнительной службой 10 апреля.

Напомним, до 2019 г. Макаровская ГНС была одним из крупнейших хабов сжиженного газа в Украине, обеспечивающим хранение многим операторам рынка Киевской области. Клиентами ГНС кроме ее владельцев - UPK Group и «Авантаж 7» - были «Сокар», WOG, «Укрэнерджи», «СВГ Плюс», «Солар Газ», «Лео-Петрол» и другие.

В 2019 г. на ст. Спартак, где расположена Макаровская ГНС, по железной дороге поступило 89 тыс. т СУГ. Станция стала четвертой по объему поставок газа в стране. За 4 месяца 2020 г. объем поставок составил 33 тыс. т.

Весной 2019 г. вокруг ГНС разгорелся скандал, связанный с пропажей газа ряда операторов. Судебные разбирательства по некоторым случаям продолжаются до сих пор. Ситуация ударила по репутации, в результате чего объемы перевалки стали падать, а круг контрагентов - сокращаться.

23 апреля 2020 г. из-за действий исполнительной службы станция полностью прекратила прием и отгрузку ресурса.

Ситуация вокруг Макаровской ГНС и остального имущества группы «УПК» описана в статье «Атлант пожимает плечами» аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна.

