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Нефть колеблется в цене на сокращении добычи и опасениях за восстановление спроса
13:44 22.06.2020 |
Цены на нефть в понедельник днем колеблются на неопределенности относительно баланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.14 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12% - до 42,24 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,05% - до 39,81 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дешевели на 0,7% - до 39,47 доллара за баррель. В течение дня цены на нефть то выходят в плюс, то снова уходят в "красную зону".
Поддержку ценам на нефть оказывает оптимизм вокруг сокращения добычи сырья крупнейшими мировыми нефтедобывающими странами. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года.
При этом с пессимизмом отыгрывают инвесторы данные о росте новых случаев коронавируса в ряде стран мира, что вызывает опасения относительно перспектив восстановления спроса на сырье.
"Я считаю, что в данный момент ценам на нефть стало сложнее расти, особенно с учетом усиления обеспокоенности по поводу второй волны распространения (коронавируса - ред.)", - полагает экономист OCBC Bank Хоуи Ли, мнение которого приводит агентство Блумберг.
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