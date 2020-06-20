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Цены на украинских АЗС 19 июня продолжали расти
23:09 19.06.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.13% (3.0 коп/л) до 20.82 грн/л, бензина А-95 евро - выросла на 0.17% (4.0 коп/л) до 22.52 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.22% (5.0 коп/л) до 21.73 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 июня 2020 г. подорожал на 0.70% (8.0 коп/л) до 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.82
|16.50
|0.13
|0.24
|Бензин А-95 евро
|22.52
|17.00
|0.17
|0.42
|Дизельное топливо Евро
|21.73
|16.18
|0.22
|0.52
|Сжиженный газ
|11.36
|9.65
|0.70
|3.94
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