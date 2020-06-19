Дискаунтеры перешли к повышению цен на бензин в столичном регионе

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, на текущей неделе (15-19 июня) перешли к повышению цен на бензины, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности сеть Avantage повысила цены на своих станциях в Киеве и области на 50 коп./л. Так цена на А-92 выросла с 16,45 до 16,95 грн/л. На бензин А-95 и на ДТ - с 17,45 до 17,95 грн/л.

«БРСМ-Нафта» в столичном регионе подняла цены на 30 коп./л только на бензины, оставив стоимость ДТ на прежнем уровне. А-92 в этой сети подорожал с 17,45 до 17,75 грн/л, А-95 - с 18,45 до 18,75 грн/л.

Motto подняла цены на бензины на 20 коп./л: до 16,58 грн/л за А-92 и 17,58 грн/л за А-95.

К повышению цен на текущей неделе прибегла и сеть AMIC, повысив стоимость топлива на определенных станциях сразу на 1 грн/л. На станциях этой сети в Киевском регионе цены на топливо, по данным мониторинга «А-95», были повышены сразу на 1,20 грн/л.

Также рост розничных цен зафиксирован в Харьковском регионе, где стоимость бензинов повысили Marshal (на 40 коп./л на бензины), «Укргаздобыча» (на 50 коп./л) и Motto (на 30 коп./л).

Напомним, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.

