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Нефть 19 июня дорожает на надеждах на восстановление спроса
08:13 19.06.2020 |
Цены на нефть в пятницу утром растут, прошедшее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87% - до 41,87 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,98% - до 39,22 доллара за баррель.
Планы Ирака и Казахстана по компенсации недосокращенной этими странами в мае добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, представленные на прошедшем в четверг заседании техкомитета ОПЕК+, поддержали рынок.
В проекте итогового коммюнике встречи также отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года.
"На этой неделе стало ясно, что любая вторая волна не обязательно заставит правительства вернуться к драконовским мерам", - сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Она также отметила, что рынок успокаивается, когда речь заходит об ограничении поставок нефти со стороны стран ОПЕК+.
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