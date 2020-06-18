Цена автогаза 18 июня приблизилась к 11,35 грн/л

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 6 коп./л, до 11,34 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО в Донецкой, Полтавской, Одесской и Киевской областях выросла на 20 коп./л, в Запорожской и Херсонской - на 10 коп./л. При этом средняя по стране цена в этой сети выросла на 5 коп./л, до 12,03 грн/л.

WOG повысила цены в среднем на 10 коп./л, до 12,11 грн/л, AMIC - на 35 коп./л (11,41 грн/л).

Консолидированная сеть группы «Приват» на 25 коп./л увеличила цены на станциях в Житомирской области - с 10,15 до 10,40 грн/л.

Сети SOCAR, «Овис», SUN OIL, Motto и другие повысили цены на 5-10 коп./л (см. табл.).

Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

18 июня это соотношение выросло до 51,7%. Самый высокий уровень соотношения цен автогаза и бензина А-95 зафиксирован у сетей Маrshal, «БРСМ-Нафта» и Mottо - от 59 до 61%.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 18 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,13 грн/л) - с 8,22 до 11,34 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной - 21,90



