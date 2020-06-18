Финансовые новости
- |
- 18.06.20
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена автогаза 18 июня приблизилась к 11,35 грн/л
14:08 18.06.2020 |
Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 6 коп./л, до 11,34 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО в Донецкой, Полтавской, Одесской и Киевской областях выросла на 20 коп./л, в Запорожской и Херсонской - на 10 коп./л. При этом средняя по стране цена в этой сети выросла на 5 коп./л, до 12,03 грн/л.
WOG повысила цены в среднем на 10 коп./л, до 12,11 грн/л, AMIC - на 35 коп./л (11,41 грн/л).
Консолидированная сеть группы «Приват» на 25 коп./л увеличила цены на станциях в Житомирской области - с 10,15 до 10,40 грн/л.
Сети SOCAR, «Овис», SUN OIL, Motto и другие повысили цены на 5-10 коп./л (см. табл.).
Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.
18 июня это соотношение выросло до 51,7%. Самый высокий уровень соотношения цен автогаза и бензина А-95 зафиксирован у сетей Маrshal, «БРСМ-Нафта» и Mottо - от 59 до 61%.
Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 18 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,13 грн/л) - с 8,22 до 11,34 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной - 21,90
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 18 июня, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,03
|
0,05
|
WOG
|
12,11
|
0,10
|
Авиас
|
10,52
|
0,02
|
Укрнафта
|
10,59
|
0,02
|
AMIC
|
11,41
|
0,35
|
Shell
|
11,73
|
0,00
|
SOCAR
|
12,00
|
0,04
|
БРСМ-Нафта
|
11,40
|
0,00
|
Glusco
|
11,35
|
0,00
|
Автотранс
|
11,78
|
0,00
|
KLO
|
11,99
|
0,00
|
UPG
|
11,00
|
0,00
|
Параллель
|
11,95
|
0,00
|
Овис
|
11,39
|
0,10
|
Chipo
|
10,96
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,39
|
0,10
|
Катрал
|
11,17
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,17
|
0,06
|
Mango
|
10,73
|
0,00
|
Motto
|
11,08
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
11,34
|
0,06
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: Депутаты сделали шаг для разрушения сотрудничества с Международным Валютным Фондом
|Вредная нагрузка. Зачем президент поручил СБУ гоняться за фурами по дорогам
|«Противоречит меморандуму с МВФ»: комитет Рады не поддержал обновленную программу правительства
|Кумулятивный заряд. Каких акций протеста нужно бояться Зеленскому в ближайшее время
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость нефти 18 июня перешла к росту перед встречей комитета ОПЕК+
|Цена автогаза 18 июня приблизилась к 11,35 грн/л
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.06.20
|Сергей Фурса: Депутаты сделали шаг для разрушения сотрудничества с Международным Валютным Фондом
|Цена на золото 18 июня стабильна на фоне ситуации с коронавирусом
|«Противоречит меморандуму с МВФ»: комитет Рады не поддержал обновленную программу правительства
Это интересно
|Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии
|Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства