Автогаз в рознице 17 июля продолжает дорожать

Средняяпо стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 6 коп./л, до 11,29 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 6-8 коп./л, до 10,51-10,57 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Черновицкой области, где группа увеличила цены на 40 коп./л - с 10,30 до 10,70 грн/л, в Тернопольской и Закарпатской областях (+ 30 коп.л). В остальных регионах продукт подорожал на 5-10 коп./л.

В сети «Автотранс» автогаз подорожал на 30 коп./л, до 11,78 грн/л. Сети АЗК ОККО и WOG повысили цены в среднем на 6-10 коп./л, SOCAR - на 10 коп./л (11,96 грн/л).

Сети AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», BVS, Motto и другие увеличили цены на 5-15 коп./л (см. табл.).

Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 17 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,07 грн/л) - с 8,22 до 11,29 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной - 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 коп./л (на 3,9%), до 10,97 грн.





Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 на 17 июня, грн/л: