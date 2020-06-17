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Автогаз в рознице 17 июля продолжает дорожать
13:47 17.06.2020 |
Средняяпо стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 6 коп./л, до 11,29 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 6-8 коп./л, до 10,51-10,57 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Черновицкой области, где группа увеличила цены на 40 коп./л - с 10,30 до 10,70 грн/л, в Тернопольской и Закарпатской областях (+ 30 коп.л). В остальных регионах продукт подорожал на 5-10 коп./л.
В сети «Автотранс» автогаз подорожал на 30 коп./л, до 11,78 грн/л. Сети АЗК ОККО и WOG повысили цены в среднем на 6-10 коп./л, SOCAR - на 10 коп./л (11,96 грн/л).
Сети AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», BVS, Motto и другие увеличили цены на 5-15 коп./л (см. табл.).
Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.
Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 17 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,07 грн/л) - с 8,22 до 11,29 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной - 21,90 грн/л.
За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 коп./л (на 3,9%), до 10,97 грн.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 на 17 июня, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,99
|
0,06
|
WOG
|
12,02
|
0,10
|
Авиас
|
10,51
|
0,08
|
Укрнафта
|
10,57
|
0,06
|
11,06
|
0,02
|
Shell
|
11,73
|
0,07
|
SOCAR
|
11,96
|
0,10
|
БРСМ-Нафта
|
11,40
|
0,05
|
Glusco
|
11,35
|
0,00
|
Автотранс
|
11,78
|
0,30
|
KLO
|
11,99
|
0,10
|
UPG
|
11,00
|
0,00
|
Параллель
|
11,95
|
0,09
|
BVS
|
11,29
|
0,10
|
Chipo
|
10,96
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,29
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,75
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,11
|
0,08
|
Mango
|
10,73
|
0,00
|
Motto
|
11,05
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
11,29
|
0,06
|
|
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