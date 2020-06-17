Финансовые новости
- |
- 17.06.20
- |
- 04:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена бензинов на АЗС 16 июня опять выросла
23:40 16.06.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 20.77 грн/л, бензина А-95 евро - немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.46 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 21.66 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 июня 2020 г. подорожал на 0.95% (11.0 коп/л) до 11.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.9%
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.77
|16.45
|0.07
|0.21
|Бензин А-95 евро
|22.46
|17.00
|0.09
|0.37
|Дизельное топливо Евро
|21.66
|15.95
|0.10
|0.51
|Сжиженный газ
|11.20
|9.45
|0.95
|5.18
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Так кто же высокие покровители Ольги Буславец?
|Юлия Тимошенко пойдет в суд, чтобы отменить меморандум с МВФ
|Братья Суркисы проиграли ПриватБанку ключевой суд. Почему волноваться стоит Коломойскому
|ИмпортоНЕзамещение: кто и зачем лоббирует высокие пошлины на импортный «дизель»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена бензинов на АЗС 16 июня опять выросла
|АМКУ допускает возможные манипуляции на рынке электроэнергии
|Минфин Украины понизил ставку 3-х мес. ОВГЗ до 7,5% и 6-мес. до 8%
|Так кто же высокие покровители Ольги Буславец?
|В Украине производство ферросплавов сократилось более чем на четверть
|Кабмин планирует ввести новый критерий для закупок через Prozorro
Это интересно
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen