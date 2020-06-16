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Рада отправила на доработку законопроект о разбавлении бензина биоэтанолом
15:23 16.06.2020 |
Верховная Рада отправила на доработку в профильный парламентский комитет законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта", который предусматривает обязательное добавление биоэтанола к бензинам, реализуемым в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов после того, как для принятия законопроекта в первом чтении не набралось достаточного количества голосов.
Как сообщил народный депутат Олег Семинский, докладывая по законопроекту, данный документ предусматривает, что с 1 июля бензин, реализуемый в Украине, должен на 5% состоять из биоэтанола.
"Проект закона призван сократить зависимость страны от импорта светлых нефтепродуктов, также он будет способствовать созданию новых рабочих мест, сохранению финансовых и трудовых ресурсов для национальной экономики. Речь идет об обязательном добавлении к бензинам 5% биоэтанола с 1 июля 2021 года. В 2022 году - 6%, в 2023 году - 7%", - сообщил Семинский, добавив, что исключением станет бензин с октановым числом 98, из-за его низкой доли на рынке.
Также это требование не будет касаться бензина, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.
Как сообщал УНИАН, в 2019 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов в Украину сократились на 6,7% - до 5,315 миллиарда долларов, тогда как в 2018 году импорт нефтепродуктов в Украину вырос на 31% - до 5,5 миллиарда долларов.
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