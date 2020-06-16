Финансовые новости
- |
- 16.06.20
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные цены автогаза 16 июня ускорили рост
13:49 16.06.2020 |
Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 17 коп./л, до 11,23 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95». Это самое большое суточное повышение средней цены с конца мая.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 22-24 коп./л, до 10,43-10,50 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 50 коп./л - с 10,40 до 10,90 грн/л и в Тернопольской области (+ 45 коп.л) - до 10,65 грн/л. В остальных регионах автогаз подорожал на 10-40 коп./л.
В сети Glusco автогаз подорожал на 50 коп./л, до 11,35 грн/л. Сети АЗК WOG и ОККО повысили цены в среднем на 12-16 коп./л, UPG - на 20 коп./л (11,00 грн/л).
Сети Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», Chip,o BVS и другие увеличили цены на 5-40 коп./л (см. табл.).
Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.
Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 16 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,01 грн/л) - с 8,22 до 11,23 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной - 21,90 грн/л.
За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 коп./л (на 3,9%), до 10,97 грн.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 на 16 июня, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,92
|
0,12
|
WOG
|
11,92
|
0,16
|
Авиас
|
10,43
|
0,22
|
Укрнафта
|
10,50
|
0,24
|
AMIC
|
11,04
|
0,03
|
Shell
|
11,67
|
0,33
|
SOCAR
|
11,86
|
0,08
|
БРСМ-Нафта
|
11,35
|
0,11
|
Glusco
|
11,35
|
0,50
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
KLO
|
11,89
|
0,00
|
UPG
|
11,00
|
0,20
|
Параллель
|
11,86
|
0,00
|
BVS
|
11,19
|
0,10
|
Chipo
|
10,96
|
0,18
|
Род-Ник
|
11,29
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
11,46
|
0,42
|
SUN OIL
|
11,03
|
0,00
|
Mango
|
10,73
|
0,00
|
Motto
|
10,91
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
11,23
|
0,17
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Братья Суркисы проиграли ПриватБанку ключевой суд. Почему волноваться стоит Коломойскому
|ИмпортоНЕзамещение: кто и зачем лоббирует высокие пошлины на импортный «дизель»
|Контролируемый протест. Кто и зачем делает великомученика из одессита Стерненко
|Нерезиденты продолжают выводить свои капиталы из гривневых ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада одобрила законопроект Дубинского о лишении НБУ залогов по кредитам рефинансирования
|Таможенная стоимость должна определяться декларантом согласно таможенному кодексу, — ЕБА
|Рада отправила на доработку законопроект о разбавлении бензина биоэтанолом
|Турецкие компании отказались платить «Газпрому» по принципу «бери или плати»
|Нефтяные цены 16 июня перешли к росту на 1,6-1,7% на ожиданиях восстановления спроса
|Розничные цены автогаза 16 июня ускорили рост
|Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма
Это интересно
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen