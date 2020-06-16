Нефтяные цены 16 июня перешли к росту на 1,6-1,7% на ожиданиях восстановления спроса

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на 1,6-1,7% против слабого снижения утром, трейдеры оценивают перспективы восстановления спроса после выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,69% — до 40,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,56% — до 37,7 доллара за баррель. Утром показатели незначительно снижались.

Ранее во вторник МЭА опубликовало июньский доклад, в котором оно снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 8,6 миллиона баррелей в сутки. Организация также прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки — это рекордный прирост год к году.

Вместе с этим рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, так как опасения второй волны заражений сохраняются. Новая волна роста случаев заражения может ослабить восстановление экономики, что скажется и на нефтяном спросе.

"Если мир будет ко второй волне COVID-19 принимать те же меры, что и в первой половине года, то нас ждет такое снижение спроса, которое не было запланировано первоначально", — цитирует агентство Рейтер мнение главы отдела по нефтяным рынкам Rystad Energy Бьёрнара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).