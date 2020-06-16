Финансовые новости
- |
- 16.06.20
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефтяные цены 16 июня перешли к росту на 1,6-1,7% на ожиданиях восстановления спроса
14:47 16.06.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на 1,6-1,7% против слабого снижения утром, трейдеры оценивают перспективы восстановления спроса после выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.13 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,69% — до 40,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,56% — до 37,7 доллара за баррель. Утром показатели незначительно снижались.
Ранее во вторник МЭА опубликовало июньский доклад, в котором оно снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 8,6 миллиона баррелей в сутки. Организация также прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки — это рекордный прирост год к году.
Вместе с этим рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, так как опасения второй волны заражений сохраняются. Новая волна роста случаев заражения может ослабить восстановление экономики, что скажется и на нефтяном спросе.
"Если мир будет ко второй волне COVID-19 принимать те же меры, что и в первой половине года, то нас ждет такое снижение спроса, которое не было запланировано первоначально", — цитирует агентство Рейтер мнение главы отдела по нефтяным рынкам Rystad Energy Бьёрнара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Братья Суркисы проиграли ПриватБанку ключевой суд. Почему волноваться стоит Коломойскому
|ИмпортоНЕзамещение: кто и зачем лоббирует высокие пошлины на импортный «дизель»
|Контролируемый протест. Кто и зачем делает великомученика из одессита Стерненко
|Нерезиденты продолжают выводить свои капиталы из гривневых ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада одобрила законопроект Дубинского о лишении НБУ залогов по кредитам рефинансирования
|Таможенная стоимость должна определяться декларантом согласно таможенному кодексу, — ЕБА
|Рада отправила на доработку законопроект о разбавлении бензина биоэтанолом
|Турецкие компании отказались платить «Газпрому» по принципу «бери или плати»
|Нефтяные цены 16 июня перешли к росту на 1,6-1,7% на ожиданиях восстановления спроса
|Розничные цены автогаза 16 июня ускорили рост
|Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма
Это интересно
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen