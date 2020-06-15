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Цена автогаза 15 июля превысила 11 грн/л
15:25 15.06.2020 |
Розничные сети за выходные (12-15 июня) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-45 коп./л. Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 9 коп./л, до 11,06 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 коп./л, до 10,21-10,26 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 35 коп./л - с 10,05 до 10,40 грн/л и в Днепропетровской (+ 25 коп.л) - до 10,45 грн/л.
Сети АЗК WOG и ОККО откорректировали цены на 6-7 коп./л, SOCAR повысила на 46 коп./л (11,78 грн/л).
Сети «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Авантаж 7», «Параллель», Chipo, Motto и другие увеличили цены на 5-20 коп./л (см. табл.).
Напомним, 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.
Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 15 июня средняя розничная цена газа выросла на 35% (на 2,85 грн/л) - с 8,22 до 11,06 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной - 21,90 грн/л.
За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 коп./л (на 3,9%), до 10,97 грн.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 на 15 июня, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,80
|
0,07
|
WOG
|
11,78
|
0,06
|
Авиас
|
10,21
|
0,09
|
Укрнафта
|
10,26
|
0,08
|
AMIC
|
11,01
|
0,04
|
Shell
|
11,33
|
0,26
|
SOCAR
|
11,78
|
0,46
|
БРСМ-Нафта
|
11,24
|
0,14
|
Glusco
|
10,85
|
0,00
|
Автотранс
|
11,48
|
0,05
|
KLO
|
11,89
|
0,20
|
UPG
|
10,80
|
0,00
|
Параллель
|
11,86
|
0,20
|
Авантаж 7
|
10,75
|
0,20
|
Chipo
|
10,78
|
0,10
|
Род-Ник
|
11,19
|
0,20
|
Marshal
|
10,80
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,03
|
0,00
|
Mango
|
10,73
|
0,08
|
Motto
|
10,88
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
11,06
|
0,09
|
|
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