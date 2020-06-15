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Нефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса
08:53 15.06.2020 |
Цены на нефть снижаются в понедельник на 2-3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся на фоне роста числа зараженных коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,3% - до 37,85 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,34% - до 35,05 доллара за баррель.
Всплеск новых случаев коронавируса в США вызвал опасения по поводу второй волны вируса, что в свою очередь окажет существенное влияние на темпы восстановления спроса на топливо.
В субботу было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев.
"Опасения по поводу недавнего всплеска инфекции COVID-19 в США и потенциальной второй волны в настоящее время оказывают давление на нефть", - отметил аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.П
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