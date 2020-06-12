Средняя цена автогаза 12 июня впервые за полтора года достигла 50% от цены А-95

Средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

Последний раз такое соотношение цен было зафиксировано в конце ноября 2018 г. После этого в течение полутора лет цена газа не превышала отметку в 50% от стоимости бензина.

Напомним, розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 12 июня средняя розничная цена газа выросла на 33% (на 2,75 грн/л) - с 8,22 до 10,97 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной - 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 коп./л (на 3,9%), до 10,97 грн.

Наиболее существенный рост средней цены газа за этот период зафиксирован в Киеве и области - на 60 коп./л.

В частности, на столичных станциях ОККО, «Авантаж 7» и Motto цены за прошлую неделю выросли на 0,80 коп./л. КLO и Mango повысили их на 0,70 коп./л , «Приват» - на 0,65 коп./л.

Оптовые цены газа за неделю (5 - 12 июня) выросли на 3,8%. 12 июня средняя цена газа на ГНС составляет 18 210 грн/т или 10 грн/л.

Как сообщал enkorr, в 2019 г. среднее сотношение цен автогаза и бензина А-95 составляло 42%, в 2018 г. - 46,1%.



