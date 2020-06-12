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Средняя цена автогаза 12 июня впервые за полтора года достигла 50% от цены А-95
16:43 12.06.2020 |
Средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.
Последний раз такое соотношение цен было зафиксировано в конце ноября 2018 г. После этого в течение полутора лет цена газа не превышала отметку в 50% от стоимости бензина.
Напомним, розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 12 июня средняя розничная цена газа выросла на 33% (на 2,75 грн/л) - с 8,22 до 10,97 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной - 21,90 грн/л.
За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 коп./л (на 3,9%), до 10,97 грн.
Наиболее существенный рост средней цены газа за этот период зафиксирован в Киеве и области - на 60 коп./л.
В частности, на столичных станциях ОККО, «Авантаж 7» и Motto цены за прошлую неделю выросли на 0,80 коп./л. КLO и Mango повысили их на 0,70 коп./л , «Приват» - на 0,65 коп./л.
Оптовые цены газа за неделю (5 - 12 июня) выросли на 3,8%. 12 июня средняя цена газа на ГНС составляет 18 210 грн/т или 10 грн/л.
Как сообщал enkorr, в 2019 г. среднее сотношение цен автогаза и бензина А-95 составляло 42%, в 2018 г. - 46,1%.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 по 12 июня, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,73
|
0,65
|
WOG
|
11,72
|
0,26
|
Авиас
|
10,12
|
0,30
|
Укрнафта
|
10,18
|
0,32
|
AMIC
|
10,97
|
0,59
|
Shell
|
11,07
|
0,51
|
SOCAR
|
11,32
|
0,28
|
БРСМ-Нафта
|
11,10
|
0,44
|
Glusco
|
10,85
|
0,45
|
Автотранс
|
11,43
|
0,70
|
KLO
|
11,69
|
0,72
|
UPG
|
10,80
|
0,50
|
Параллель
|
11,66
|
0,29
|
BVS
|
10,99
|
0,60
|
Chipo
|
10,68
|
0,26
|
Род-Ник
|
10,99
|
0,40
|
Marshal
|
10,70
|
0,40
|
SUN OIL
|
11,03
|
0,36
|
Mango
|
10,66
|
0,58
|
Motto
|
10,81
|
0,53
|
Средняя цена в Украине:
|
10,97
|
0,41
|
|
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