Аграрии опасаются потери конкурентоспособности из-за введения пошлин на ДТ

Аграрные производители оценивают дополнительные затраты в случае введения пошлин на импорт дизельного топлива в 58 млн долларов, что понизит рентабельность сельхозпроизводителей и повлияет на их конкурентоспособность. Об этом enkorr сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

По его словам, введение пошлин на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым потребителем ДТ.

«Любое повышение пошлин приведет к увеличению стоимости дизельного топлива, а любое увеличение стоимости дизельного топлива понизит рентабельность сельхозпроизводителя. В то время, когда сельхозпроизводитель и так находится без поддержки государства и в неизвестных турбулентных экономических условиях»,- отметил Горбачев.

Он заявил, что зерновая ассоциация категорически против введения любых пошлин.

«Я согласен, вопрос политический, у нас с вами война на востоке, и мы вроде как оттуда берем дизельное топливо ... это неправильно. Только почему за это должны заплатить фермеры и обычные люди? Но в первую очередь пострадают аграрии... Идет уборка, после нее начнется посевная, должны быть запасы дизельного топлива, все его будут покупать, а потом окажется, что никаких компенсаций за дорогое ДТ от государства не будет», - говорит президент УЗА.

Горбачев отметил, что ассоциация, которую он представляет, реагирует на все подобного рода заявления и неоднократно обращалась к госорганам с просьбой не вводить эти пошлины, но никакой реакции пока нет.

«Мы высказываем свое мнение, при этом нам не всегда удается отстаивать свои интересы, но нам необходимо государству донести, что подобными инициативами нас опять придавливают к ногтю», - резюмировал он.

Напомним, в феврале 2020 г. «Укртатнафта» совместно с «Нафтогазом» подали жалобу в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ из России на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2024 г. Под давлением депутатов, ориентированных на группу «Приват», решение об отказе во введении ограничений на импорт российского топлива отложено на июнь.

По оценкам Нефтегазовой ассоциации Украины, в случае введения пошлин экономика Украины будет ежегодно терять около 11 млрд грн.

В «Консалтинговой группе А-95» отмечают, что закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании.