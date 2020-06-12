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Мировые цены на нефть перешли к росту после падения на 7-8% на опасениях по спросу
14:10 12.06.2020 |
По состоянию на 13.11 цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01%, до 38,94 доллара за баррель; июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,8%, до 36,63 доллара за баррель. В четверг нефтяные котировки сократились на 7-8%, но в ходе торгов падение достигало 9-10%. Утром в пятницу котировки снижались на 3-3,5%.
В ходе предыдущей торговой сессии рынки охватила заметная волатильность, которая привела не только к снижению нефтяных цен, но и падению фондовых рынков. Биржи Европы в четверг снизились почти на 4-5%, США - на 5-7%. Опасения были связаны с рисками второй волны заболевания коронавирусом, и волатильность затронула нефтяной рынок, поскольку падение экономики затрагивает и нефтяной спрос.
Настроения трейдеров также сдержали итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистика по запасам нефти в стране. По итогам встречи в среду Федрезерв ухудшил свои экономические прогнозы и отметил, что не ожидает повышения ставки как минимум до 2023 года. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю установили исторический рекорд, достигнув почти 538,1 миллиона баррелей.
Позднее в ходе торгов аналитики ожидают статистику нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по динамике числа действующих буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, которая завершилась 5 июня, их количество сократилось на 16, до 206 агрегатов. Это было 12-е снижение подряд.
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