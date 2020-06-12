Введение Украиной пошлин и квот на импорт нефтепродуктов сделает их самыми дорогими в Европе, – эксперт

Закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании, заявляет компания "Консалтинговая группа А-95".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Консалтинговой группы А-95" сообщает БизнесЦензор.

В "Консалтинговой группе А-95" называют дезинформацией заявления украинских НПЗ об угрозе со стороны российских нефтепродуктов. Из-за низких объемов производства внутри страны трейдеры вынуждены приобретать топливо по импорту, а растущий спрос толкает закупочные цены вверх. Так, если в 2018 году таможенные цены на российское дизтопливо были выше мировых на $16/т, то в 2020 году премия составляет $46/т. Сжиженный газ поставляется с премией $70/т. По мнению экспертов "А-95", любые ограничения по импорту вызовут рост цен и перебои с поставками.

"Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов", - говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Ярким примером такого сценария является остановка российских поставок битума в 2019 году, после чего украинские и белорусские НПЗ повысили наценки в 2020 году на $65-120/т. Сегодня цены на битум в Украине - максимальные в Европе, при значительно более низком качестве продукта.

Введение 8,5%-ной пошлины при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т. Расходы на топливо крупнейших категорий потребителей Украины вырастут следующим образом:

* Частный и коммерческий сектор - 4,0 млрд грн;

* Аграрный сектор - 1,9 млрд грн;

* Горно-металлургический комплекс - 0,7 млрд грн;

* "Укрзализныця" - 0,3 млрд грн;

* Минобороны - 0,1 млрд грн.

"Высокие цены на дизельное топливо, сжиженный газ, битум и авиакеросин создают возможности для нормальной работы НПЗ и наращивания переработки. Эти предприятия принадлежат мощнейшим финансово-промышленным группам - "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины", которые способны привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания давления на потребителей", - заявил Сергей Куюн.