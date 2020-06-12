Финансовые новости
- |
- 12.06.20
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Введение Украиной пошлин и квот на импорт нефтепродуктов сделает их самыми дорогими в Европе, – эксперт
11:53 12.06.2020 |
Закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании, заявляет компания "Консалтинговая группа А-95".
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Консалтинговой группы А-95" сообщает БизнесЦензор.
В "Консалтинговой группе А-95" называют дезинформацией заявления украинских НПЗ об угрозе со стороны российских нефтепродуктов. Из-за низких объемов производства внутри страны трейдеры вынуждены приобретать топливо по импорту, а растущий спрос толкает закупочные цены вверх. Так, если в 2018 году таможенные цены на российское дизтопливо были выше мировых на $16/т, то в 2020 году премия составляет $46/т. Сжиженный газ поставляется с премией $70/т. По мнению экспертов "А-95", любые ограничения по импорту вызовут рост цен и перебои с поставками.
"Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов", - говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
Ярким примером такого сценария является остановка российских поставок битума в 2019 году, после чего украинские и белорусские НПЗ повысили наценки в 2020 году на $65-120/т. Сегодня цены на битум в Украине - максимальные в Европе, при значительно более низком качестве продукта.
Введение 8,5%-ной пошлины при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т. Расходы на топливо крупнейших категорий потребителей Украины вырастут следующим образом:
* Частный и коммерческий сектор - 4,0 млрд грн;
* Аграрный сектор - 1,9 млрд грн;
* Горно-металлургический комплекс - 0,7 млрд грн;
* "Укрзализныця" - 0,3 млрд грн;
* Минобороны - 0,1 млрд грн.
"Высокие цены на дизельное топливо, сжиженный газ, битум и авиакеросин создают возможности для нормальной работы НПЗ и наращивания переработки. Эти предприятия принадлежат мощнейшим финансово-промышленным группам - "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины", которые способны привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания давления на потребителей", - заявил Сергей Куюн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тимошенко и Дубинский обжаловали в Конституционном суде «антиКоломойский» закон
|Медведчук задекларировал общий бизнес с Коломойским в энергетике, металлургии и медиа
|Проект «соросята» закрывается: Почему ушел Вакарчук и какая знаменитость придет на его место
|Рекордное снижение учетной ставки НБУ и новый транш МВФ. Как повлияют на курс и экономику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.06.20
|Введение Украиной пошлин и квот на импорт нефтепродуктов сделает их самыми дорогими в Европе, – эксперт
|Российский газ больше не нужен? «Газпром» теряет позиции на экспортном рынке
|Минсельхоз США снизил прогноз экспорта пшеницы из Украины в новом сельхозгоду на 1,5 млн тонн
|Тимошенко и Дубинский обжаловали в Конституционном суде «антиКоломойский» закон
|Медведчук задекларировал общий бизнес с Коломойским в энергетике, металлургии и медиа
Это интересно
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen
|OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»
|Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning