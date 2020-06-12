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В мелком опте 11 июня цены на светлые нефтепродукты продолжают расти
22:14 11.06.2020 |
11 июня 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.40% (7 коп/л) до 16.62 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.58% (10 коп/л) до 17.57 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.12% (-2 коп/л) до 15.41 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|16.62
|0.40
|4.20
|19.51
|Бензин А-95 евро
|17.57
|0.58
|4.10
|17.98
|Дизельное топливо евро
|15.41
|-0.12
|1.88
|12.64
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