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Цены на нефть 11 июня остаются в минусе на 2-3% на статистике по запасам в США
14:01 11.06.2020 |
Цены на нефть сохраняют ощутимую утреннюю негативную динамику в четверг днем на данных по запасам сырья в США, которые выросли до исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.25 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,56% — до 40,66 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,9% — до 38,47 доллара за баррель.
Распродажи на рынке нефти наблюдаются после данных минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 5,7 миллиона баррелей, до 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд. При этом аналитики, напротив, ждали снижения показателя.
"Цены опережали события в течение последнего месяца или около того. По мере приближения ко второму полугодию будет происходить переосмысление того, в какой мере это ралли может продолжиться, учитывая большой объем существующих запасов сырья", — полагает экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Ранее на текущей неделе американский инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал окончание ралли цен на нефть и возвращение цены нефти марки Brent к 35 долларам за баррель в краткосрочной перспективе. Банк полагает, что ожидания вокруг перспектив спроса опережают его реальное более постепенное и по-прежнему неопределенное восстановление.
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