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«Татнефть» начала поставки ДТ в адрес украинской «дочки»
16:44 10.06.2020 |
Компания «Татнефть» (Россия) в конце мая начала поставки дизельного топлива в адрес своей дочерней компании «Татнефть-АЗС-Украина», владеющей розничной сетью из 91 АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Первая поставка была оформлена 30 мая. Всего за 10 дней поставок (с 30 мая по 8 июня) «Татнефть-АЗС-Украина» импортировала 1910 тонн дизельного топлива производства НПЗ «Танеко» (г. Нижнекамск, Татарстан).
Отгрузки осуществлялись ж/д-транспортом через погранпереход Соловей-Тополи.
Это первая известная поставка ДТ от «Татнефти» для своей дочерней компании в Украине как минимум с 2014 г. Отметим, что в 2019 г. «Татнефть-АЗС-Украина» самостоятельно практически не импортировала ДТ и бензин, приобретая ресурс на внутреннем рынке.
Ранее сообщалось, что «Татнефть» начала поставки ДТ в Украину в конце апреля. Изначально единственным импортером этого ресурса выступала харьковская сеть Marshal. (85 АЗС). За период с конца апреля по начало мая Marshal приобрел около 10 600 тонн ДТ производства НПЗ «Танеко».
Справка enkorr
«Татнефть» является одной из крупнейших российских нефтяных компаний с годовой добычей 29,8 млн т. Компания владеет НПЗ «Танеко» (г. Нижнекамск), перерабатывающим около 9,5 млн т нефти в год. Ее розничная сеть состоит из 728 АЗС, из которых 91 - в Украине под брендом «Татнефть-АЗС-Украина». В 2019 г. «Татнефть» произвела 3,65 млн т ДТ. В последние годы компания распродает свои объекты в Украине. Причиной ослабления «Татнефти» в Украине стал рейдерский захват группой «Приват» и Александром Ярославским НПЗ «Укртатнафта» в 2007 году. Структуры «Татнефти» владели 56% акций завода, однако после захвата эмиссия этих акций была признана украинскими судами незаконной и после повторных торгов акции были скуплены структурами «Привата» и Ярославского. «Татнефть» подала в международный арбитраж иск и добилась выплаты компенсации в размере $112 млн. Украина пока не выплатила эти деньги, между тем с учетом пени сумма уже перевалила за $150 млн.
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