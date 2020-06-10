Средняя цена автогаза в рознице 10 июня выросла еще на 10 коп

Розничные сети 10 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп./л. Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 12 коп./л, до 10,79 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Сеть АЗК ОККО подняла цены в среднем на 22 коп./л, до 11,45 грн/л. При этом цена автогаза на станциях ОККО в Винницкой области выросла на 50 коп./л, до 11,49 грн/л, в Хмельницкой - на 40 коп./л, в остальных регионах - на 10-30 коп./л.

WOG в среднем повысила цены на 17 коп./л, до 11,53 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 10,48 грн/л (+10 коп./л).

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 коп./л, до 9,95-9,99 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Хмельницкой области, где группа увеличила цены сразу на 40 коп./л - с 9,70 до 10,10 грн/л и в Ивано-Франковской (+ 30 коп.л) - до 9,90 грн/л.

Сети AMIC, Shell , «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, UPG и другие подняли цены на 5-40 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю (29 мая-5 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л (на 3,4%), до 10,56 грн. Всего с начала мая по 10 июня средняя розничная цена газа выросла на 30% или на 2,26 грн/л.

По состоянию на 10 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 210 грн/т или 10 грн/л.



