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Нефтяное ралли близится к завершению - Goldman Sachs
16:20 09.06.2020 |
Цены на нефть, вероятно, будут снижаться в ближайшие недели из-за неопределенности вокруг динамики спроса и «пугающего» избытка сырьевых запасов, передает Reuters со ссылкой на аналитическую записку Goldman Sachs.
«Обвал маржи [переработки нефти] до беспрецедентных минимумов отражает как завышенные цены на сырую нефть, так и более умеренное, чем ожидалось, восстановление спроса, что является двумя столпами наблюдаемого сейчас краткосрочного всплеска цен», - говорится в записке банка.
Goldman ожидает, что цены на Brent в краткосрочной перспективе упадут до $35/барр. по сравнению с $43/барр., зафиксированными накануне.
Цены на нефть торгуются вблизи 3-месячных максимумов после того, как страны ОПЕК+ договорились продлить рекордные сокращения добычи на 9,7 млн барр./сут. (б/с) в июле на фоне признаков более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики. Эталонный контракт Brent подскочил более чем на 150% с тех пор, как в апреле упал до $15,98/барр. - самого низкого уровня с июня 1999 г.
В то же время Goldman повысил прогноз средней цены на Brent в 2020 г. до $40,40/барр. с предыдущих $35,60/барр., сославшись на позитивные настроения вокруг возобновления экономики. Согласно прогнозам банка, цены на WTI в этом году достигнут $36/барр. (предыдущая оценка -$33,10/барр.)
«Это восстановление было вызвано макроэкономическим риском и политикой, приведшей к резкому росту импорта нефти в Китай. Фундаментальные показатели также становятся все более медвежьими», - отметили в Goldman.
Аналитики банка утверждают, что в условиях завышенных ожиданий в отношении спроса, опережающего постепенный и все еще неопределенный отскок, рынок нефти сталкивается с большой проблемой - нормализацией примерно миллиарда барр. избыточных запасов.
В связи с возобновлением добычи сланцевой нефти в США и производства сырья в Ливии Goldman ожидает увеличения поставок черного золота на мировые рынки.
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