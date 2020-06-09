За выходные (5-9 июня) автогаз на АЗС подорожал на 10 коп

Розничные сети за выходные (5-9 июня) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-45 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

ОККО в среднем повысила цены на 15 коп./л, до 11,22 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,29 грн/л (+30 коп./л к 5 июню). Консолидированная сеть «Привата» увеличила цены на 20 коп./л только в Винницкой и Волынской областях.

Сеть АЗК «Автотранс» подняла цены на 45 коп./л, до 11,18 грн/л. Такие сети как SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, UPG, BVS, Chipo, «Род-Ник» повысили цены на 5-35 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 9 июня составила 10,65 грн/л (+10 коп./л).

Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю (29 мая-5 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л (на 3,4%), до 10,56 грн. Всего с начала мая по 9 июня средняя розничная цена газа выросла на 27% или на 2,14 грн/л.

По состоянию на 9 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 050 грн/т или 9,90 грн/л.



