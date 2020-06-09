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За выходные (5-9 июня) автогаз на АЗС подорожал на 10 коп
13:27 09.06.2020 |
Розничные сети за выходные (5-9 июня) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-45 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
ОККО в среднем повысила цены на 15 коп./л, до 11,22 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,29 грн/л (+30 коп./л к 5 июню). Консолидированная сеть «Привата» увеличила цены на 20 коп./л только в Винницкой и Волынской областях.
Сеть АЗК «Автотранс» подняла цены на 45 коп./л, до 11,18 грн/л. Такие сети как SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, UPG, BVS, Chipo, «Род-Ник» повысили цены на 5-35 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 9 июня составила 10,65 грн/л (+10 коп./л).
Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю (29 мая-5 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л (на 3,4%), до 10,56 грн. Всего с начала мая по 9 июня средняя розничная цена газа выросла на 27% или на 2,14 грн/л.
По состоянию на 9 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 050 грн/т или 9,90 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 на 9 июня, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,23
|
0,15
|
WOG
|
11,46
|
0,00
|
Авиас
|
9,84
|
0,03
|
Укрнафта
|
9,90
|
0,03
|
AMIC
|
10,38
|
0,01
|
Shell
|
10,81
|
0,24
|
SOCAR
|
11,26
|
0,22
|
БРСМ-Нафта
|
10,89
|
0,23
|
Glusco
|
10,40
|
0,00
|
Автотранс
|
11,18
|
0,45
|
KLO
|
11,34
|
0,37
|
UPG
|
10,50
|
0,20
|
Параллель
|
11,38
|
0,00
|
BVS
|
10,69
|
0,30
|
Chipo
|
10,48
|
0,06
|
Род-Ник
|
10,79
|
0,20
|
Marshal
|
10,50
|
0,20
|
SUN OIL
|
10,70
|
0,03
|
Mango
|
10,08
|
0,00
|
Motto
|
10,51
|
0,23
|
Средняя цена в Украине:
|
10,65
|
0,09
|
|
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