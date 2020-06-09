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Нефть дешевеет 9 июня на 2-2,5% на укреплении доллара и опасениях за переизбыток предложения
13:46 09.06.2020 |
Цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне укрепления курса доллара к большинству основных мировых валют и на опасениях переизбытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,94% — до 40,01 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов вторника показатель кратковременно опускался ниже отметки 40 долларов за баррель впервые с 5 июня, когда перед встречей ОПЕК+ цена нефти марки Brent выросла на 5,78%. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,54% — до 37,2 доллара за баррель.
Давление на стоимость нефти оказывает курс доллара, который укрепляется по отношению к большинству мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,31%, до 96,92 пункта.
Трейдеры также продолжают отыгрывать заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана о том, что дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта было сделано только на один месяц, то есть на июнь. Эти страны и Оман в июне сокращают добычу нефти дополнительно к своей квоте по ОПЕК+, общий дополнительный объем составляет около 1,2 миллиона баррелей в сутки.
"Небольшое укрепление доллара оказывает давление на цены на нефть. Также перспектива увеличения добычи в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ и Омане в июле не способствует росту цен", — сказал агентству Рейтер аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
В то же время участники торгов следят за ситуацией в Ливии, где, по данным СМИ, добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Шарара остановлена спустя всего несколько дней после ее возобновления.
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