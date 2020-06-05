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Июнь начался ростом оптовых цен ДТ
16:43 05.06.2020 |
В первую неделю июня средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте выросла на 8% (на 1,1 грн/л), до 15,10 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга оптового рынка «Консалтинговой группы А-95».
Резкое повышение цен произошло еще в понедельник, 1 июня, в ответ на относительно устойчивый рост цен на нефть с конца мая и соответственно ожидания по росту июньских котировок. Накануне цены ДТ в Средиземноморье повысились до $300/т, при том что средняя котировка по маю была на уровне $250-Ф260/т.
Еще 1 июня минимальные цены на Новограде-Волынском повысились сразу на 90 коп./л, на Коростене - на 1 грн/л. В среду, 3 июня, была вторая волна повышения цен практически по всем базисам, после чего рынок стабилизировался на отметке 14,70-15,05 грн/л.
К 6 июня минимальная цена с нефтебаз в Коростене озвучивалась на уровне 14,80 грн/л, спотовые цены с резервуаров Новограда-Волынского составляли 15,00-15,05 грн/л. «Укртатнафта» с Кременчугского завода озвучивала цену 14,70 грн/л, на таком же уровне в среднем предлагался и ресурс компании «Лукойл» с нефтебаз в Харькове, по утверждению участников рынка.
Также по 14,70 грн/л в рынок с Южного выходила компания Orange Oil и «Альянс Энерго Трейд» с Николаеве, по 14,95 грн/л с Одессы предлагал турецкое ДТ «Приват».
«Повышение цен на нефть и ситуация на рынке в целом не предполагают к остановке роста цен. Считаю, что уже во вторник ниже 15 грн/л предложений мы не увидим», - поделился мнением один из трейдеров.
По словам участников рынка, в начале следующей недели в Одессу ожидается прибытие очередного танкера с 30 тыс. т греческого ДТ для группы «Приват». Также на предстоящих выходных около 5 тыс. т греческого ДТ поступит в Запорожье на танкере Naviger-1.
Напомним, в течение двух месяцев - начиная с марта и по начало мая - оптовые цены ДТ стремительно снижались, опустившись за март-апрель на 35% - с 19,35 до 12,60 грн/л.
Начиная с 6 мая, цены перешли в рост и за этот период повысились на 20% (на 2,50 грн/л), до 15,10 грн/л.
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