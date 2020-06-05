Финансовые новости
- |
- 05.06.20
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За неделю (29 мая-5 июня) автогаз на АЗС подорожал на 35 коп.
13:31 05.06.2020 |
За прошедшую неделю (29 мая-5 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л (на 3,4%), до 10,56 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 38 коп./л и 31 коп./л, до 11,09 грн/л и 11,46 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подорожал на 28-34 коп./л, до 9,82-9,87 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Glusco подорожал до 10,67 грн/л и 10,40 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 0,48 грн/л - до 10,97 грн/л. Такие сети как BVS, «Авантаж 7», «Автотранс» и другие подняли цены на 25-50 коп./л (см. табл.).
Всего с начала мая по 5 июня средняя розничная цена газа выросла на 24% или на 2,05 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за этот период повысились на 60%.
По состоянию на 5 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 590 грн/т или 9,70 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 29 мая на 5 июня, грн/л
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,09
|
0,38
|
WOG
|
11,46
|
0,31
|
Авиас
|
9,82
|
0,28
|
Укрнафта
|
9,87
|
0,34
|
AMIC
|
10,37
|
0,25
|
Shell
|
10,57
|
0,23
|
SOCAR
|
11,04
|
0,46
|
БРСМ-Нафта
|
10,67
|
0,46
|
Glusco
|
10,40
|
0,50
|
Автотранс
|
10,73
|
0,30
|
KLO
|
10,97
|
0,48
|
UPG
|
10,30
|
0,30
|
Параллель
|
11,38
|
0,49
|
BVS
|
10,39
|
0,40
|
Chipo
|
10,42
|
0,36
|
Род-Ник
|
10,59
|
0,60
|
Marshal
|
10,30
|
0,40
|
SUN OIL
|
10,68
|
0,29
|
Mango
|
10,08
|
0,40
|
Motto
|
10,28
|
0,47
|
Средняя цена в Украине:
|
10,56
|
0,35
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Между европейскими ценностями и «русским миром»: Что скрывается за назначением новых министров культуры и образования
|И без того недюжинные способности приписывать себе чужие заслуги Зеленский творчески развивает
|Доллар падал на межбанке 4 июня из-за новых продаж «Нафтогаза»
|Торговля министрами. Когда Зеленский отправит Кабмин Шмыгаля в отставку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада ужесточила ответственность за непредоставление ответа на депутатские запросы
|Рада приняла за основу законопроект о направлении средств из фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог
|Рост цен на нефть 5 июня ускорился до 3% в ожидании заседания ОПЕК+
|Украина за 5 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 19%
|За неделю (29 мая-5 июня) автогаз на АЗС подорожал на 35 коп.
|Индекс продовольственных цен FAO упал до 17-месячного минимума
Это интересно
|Представлена BMW 4 серии с огромными «ноздрями»
|Простое, но очень полезное новшество Google Chrome. Браузер превратится в бесплатный редактор PDF
|В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей
|Xiaomi переименовала Mijia: бытовая техника будет выпускаться под брендом Xiaomi Smart Life
|Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи
|На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей
|Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного