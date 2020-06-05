За неделю (29 мая-5 июня) автогаз на АЗС подорожал на 35 коп.

За прошедшую неделю (29 мая-5 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л (на 3,4%), до 10,56 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 38 коп./л и 31 коп./л, до 11,09 грн/л и 11,46 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подорожал на 28-34 коп./л, до 9,82-9,87 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Glusco подорожал до 10,67 грн/л и 10,40 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 0,48 грн/л - до 10,97 грн/л. Такие сети как BVS, «Авантаж 7», «Автотранс» и другие подняли цены на 25-50 коп./л (см. табл.).

Всего с начала мая по 5 июня средняя розничная цена газа выросла на 24% или на 2,05 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за этот период повысились на 60%.

По состоянию на 5 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 590 грн/т или 9,70 грн/л.



