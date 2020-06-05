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В рознице 4 июня цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ продолжили рост
21:42 04.06.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 июня 2020 г. отмечалось повышение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 20.69 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 22.36 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.51 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 июня 2020 г. подорожал на 0.48% (5.0 коп/л) до 10.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.0%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.69
|16.00
|0.04
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|22.36
|16.50
|0.06
|0.07
|Дизельное топливо Евро
|21.51
|15.00
|0.06
|-0.11
|Сжиженный газ
|10.50
|8.65
|0.48
|4.55
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