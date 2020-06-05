Средняя цена автогаза 4 июня превысила 10,50 грн/л

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС превысила 10,50 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Сеть ОККО в ряде восточных и южных областей повысила цены на 20 коп./л. «Приват» на 45 коп./л увеличил цены в Житомирской обл.

«БРСМ-Нафта» в Днепропетровской и Полтавской областях повысила цены на 20-30 коп./л, в Сумской, Харьковской и Одесской - на 10 коп./л. На 10-20 коп./л цены в ряде регионов повысили сети Amic и Shell.

Как сообщал enkorr, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.

По состоянию на 3 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 390 грн/т или 9,50 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 на 4 июня, грн/л:

Компания Цена Изм. ОККО 11,07 0,05 WOG 11,46 0,00 Авиас 9,80 0,03 Укрнафта 9,81 0,02 AMIC 10,37 0,08 Shell 10,57 0,07 SOCAR 11,00 0,00 БРСМ-Нафта 10,57 0,10 Glusco 10,40 0,00 Автотранс 10,73 0,15 KLO 10,79 0,00 UPG 10,30 0,00 Параллель 11,22 0,07 BVS 10,29 0,00 Chipo 10,42 0,00 Род-Ник 10,49 0,10 Marshal 10,20 0,00 SUN OIL 10,68 0,19 Mango 9,96 0,00 Motto 10,21 0,03 Средняя цена в Украине: 10,53 0,05



