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Средняя цена автогаза 4 июня превысила 10,50 грн/л
21:36 04.06.2020 |
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС превысила 10,50 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Сеть ОККО в ряде восточных и южных областей повысила цены на 20 коп./л. «Приват» на 45 коп./л увеличил цены в Житомирской обл.
«БРСМ-Нафта» в Днепропетровской и Полтавской областях повысила цены на 20-30 коп./л, в Сумской, Харьковской и Одесской - на 10 коп./л. На 10-20 коп./л цены в ряде регионов повысили сети Amic и Shell.
Как сообщал enkorr, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.
По состоянию на 3 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 390 грн/т или 9,50 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 на 4 июня, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,07
|
0,05
|
WOG
|
11,46
|
0,00
|
Авиас
|
9,80
|
0,03
|
Укрнафта
|
9,81
|
0,02
|
AMIC
|
10,37
|
0,08
|
Shell
|
10,57
|
0,07
|
SOCAR
|
11,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,57
|
0,10
|
Glusco
|
10,40
|
0,00
|
Автотранс
|
10,73
|
0,15
|
KLO
|
10,79
|
0,00
|
UPG
|
10,30
|
0,00
|
Параллель
|
11,22
|
0,07
|
BVS
|
10,29
|
0,00
|
Chipo
|
10,42
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,49
|
0,10
|
Marshal
|
10,20
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,68
|
0,19
|
Mango
|
9,96
|
0,00
|
Motto
|
10,21
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
10,53
|
0,05
|
|
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