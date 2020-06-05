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Производители моторных масел просят власти убрать из нового закона техническую ошибку, которая остановила всю отрасль
21:19 04.06.2020 |
Крупный производитель масел и смазок завод "Азмол" (Бердянск, Запорожская область) и еще 28 производителей смазочных материалов остановили производство из-за введенного акциза на базовое и индустриальное (техническое) масло в размере 213,5 евро/тонна и просят отменить эту норму как техническую ошибку в законопроекте №1210.
Об этом говорится в сообщении "Азмола", передают Українські Новини.
"При рассмотрении проекта этого закона в него были внесены изменения, которые при практической имплементации закона оказались не соответствующими действующей нормативно-правовой базе украинского законодательства и имеют признаки, скорее всего, именно технической описки или ошибки: в части внесения изменений в п. п. 215.3.4 ст. 215 Налогового кодекса Украины", - говорится в сообщении.
А именно код УКТ ВЭД на базовое и индустриальное масло внесен в перечень подакцизных кодов с описанием, подходящим к дизтопливу.
"Принятым законом обложили акцизом сырье для производства отечественными производителями широкого перечня продукции - масел и смазок, в то же время для импорта тех же видов продукции, производимых в других странах, акциз отсутствует! Это неизбежно приведет к окончательной ликвидации всей отечественной отрасли производства масел и смазок в Украине", - говорится в нем.
Отмечается, что введение акциза в сумме 213,5 евро/тонна увеличит стоимость готовой продукции ориентировочно на 47%.
"То есть, нынешняя цена увеличится практически в полтора раза, что существенно повлияет на большой перечень отраслей украинской промышленности, сельского хозяйства, автомобильной, железнодорожной и других отраслей отечественной экономики, что ощутит на себе каждая украинская семья, которая является потребителем продукции украинского производителя", - подчеркнула компания.
Кроме того, производителям масел необходимо будет оборудовать и оформить акцизный склад, парки хранения и получить соответствующие лицензии.
"Сегодня же без выполнения вышеуказанных процедур предприятия не имеют права ни хранить, ни покупать, ни перерабатывать, ни продавать продукты, изготовленные на основе базовых масел. А это практически все промышленные смазки и масла в стране. Данный закон уже сегодня полностью остановил процесс производства смазочных материалов в Украине", - говорится в обращении.
"Азмол" и ряд других производителей масел обратились к Президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю профильного парламентского комитета Даниилу Гетманцеву с просьбой обеспечить исключение кода технических масел из закона в рамках исправления технической ошибки и снабдить соответствующими инструкциями о применении закона Таможенную и Налоговую службы.
Как сообщали Українські Новини, предприятие "Азмол" специализируется на производстве смазок, моторных, трансмиссионных и машиностроительных масел, а также металлической и полимерной тары.
100% акций "Азмола" принадлежит государству и контролируется Фондом государственного имущества.
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