Розничные цены на автогаз 3 июня продолжают расти

Розничные сети 3 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-25 коп./л. Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 5 коп./л, до 10,49 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 7-8 коп./л, до 9,79 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Закарпатской области, где группа увеличила цены сразу на 55 коп./л - с 8,95 до 9,50 грн/л и в Львовской (+ 30 коп.л) - до 10,35 грн/л.

Сеть АЗК WOG подняла цены в среднем на 10 коп./л, до 11,46 грн/л, SOCAR - на 25 коп./л (11 грн/л).

Сети «Параллель», Chipo, Marshal, SUN OIL и Motto увеличили цены на 5-20 коп./л.

Как сообщал enkorr, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.

По состоянию на 3 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 390 грн/т или 9,50 грн/л.



