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Розничные цены на автогаз 3 июня продолжают расти
13:22 03.06.2020 |
Розничные сети 3 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-25 коп./л. Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 5 коп./л, до 10,49 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 7-8 коп./л, до 9,79 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Закарпатской области, где группа увеличила цены сразу на 55 коп./л - с 8,95 до 9,50 грн/л и в Львовской (+ 30 коп.л) - до 10,35 грн/л.
Сеть АЗК WOG подняла цены в среднем на 10 коп./л, до 11,46 грн/л, SOCAR - на 25 коп./л (11 грн/л).
Сети «Параллель», Chipo, Marshal, SUN OIL и Motto увеличили цены на 5-20 коп./л.
Как сообщал enkorr, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.
По состоянию на 3 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 390 грн/т или 9,50 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 2 на 3 июня, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,01
|
0,00
|
WOG
|
11,46
|
0,10
|
Авиас
|
9,77
|
0,07
|
Укрнафта
|
9,79
|
0,08
|
AMIC
|
10,30
|
0,00
|
Shell
|
10,50
|
0,00
|
SOCAR
|
11,00
|
0,24
|
БРСМ-Нафта
|
10,47
|
0,01
|
Glusco
|
10,40
|
0,00
|
Автотранс
|
10,58
|
0,00
|
KLO
|
10,79
|
0,00
|
UPG
|
10,30
|
0,00
|
Параллель
|
11,16
|
0,17
|
Авантаж 7
|
9,75
|
0,00
|
Chipo
|
10,42
|
0,18
|
Род-Ник
|
10,39
|
0,00
|
Marshal
|
10,20
|
0,10
|
SUN OIL
|
10,49
|
0,03
|
Mango
|
9,96
|
0,00
|
Motto
|
10,18
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
10,49
|
0,04
|
|
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