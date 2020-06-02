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В мелком опте 2 июня цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ продолжили рост
22:49 02.06.2020 |
02 июня 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.19% (3 коп/л) до 15.62 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.12% (2 коп/л) до 16.52 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.39% (6 коп/л) до 14.70 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|15.62
|0.19
|4.96
|15.30
|Бензин А-95 евро
|16.52
|0.12
|4.72
|15.58
|Дизельное топливо евро
|14.70
|0.39
|3.55
|12.84
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