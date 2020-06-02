Средняя цена автогаза на АЗС 2 июня приблизилась к 10,50 грн/л

Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась еще на 6 коп./л и достигла 10,44 грн., свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов «Консалтинговой группы А-95».

2 июня операторы повысили розничные цены в пределах 10-30 коп./л в зависимости от регионов.

Например в Киеве и области WOG, Amic и Mango повысили цены газа на станциях на 10 коп./л, ОККО, Shell и «БРСМ-Нафта» - на 20 коп./л, KLO - на 30 коп./л.

По состоянию на 2 июня соотношение средней цены автогаза к цене бензина А-95 выросло до 47,8%. Напомним, месяц назад оно составляло 37,8%.

Как сообщал enkorr, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились аж на 60% или 3,40 грн/л.

По состоянию на 2 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 330 грн/т или 9,50 грн/л.





Компания Цена Изм. ОККО 11,01 0,11 WOG 11,36 0,10 Авиас 9,70 0,00 Укрнафта 9,71 0,04 AMIC 10,30 0,06 Shell 10,50 0,17 SOCAR 10,76 0,06 БРСМ-Нафта 10,45 0,06 Glusco 10,40 0,00 Автотранс 10,58 0,00 KLO 10,79 0,30 UPG 10,30 0,00 Параллель 10,99 0,00 Авантаж 7 9,75 0,20 Chipo 10,24 0,00 Род-Ник 10,39 0,10 Marshal 10,10 0,00 SUN OIL 10,46 0,00 Mango 9,96 0,23 Motto 10,11 0,10 Средняя цена в Украине: 10,44 0,06

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 на 2 июня, грн/л: