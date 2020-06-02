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Средняя цена автогаза на АЗС 2 июня приблизилась к 10,50 грн/л
13:09 02.06.2020 |
Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась еще на 6 коп./л и достигла 10,44 грн., свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов «Консалтинговой группы А-95».
2 июня операторы повысили розничные цены в пределах 10-30 коп./л в зависимости от регионов.
Например в Киеве и области WOG, Amic и Mango повысили цены газа на станциях на 10 коп./л, ОККО, Shell и «БРСМ-Нафта» - на 20 коп./л, KLO - на 30 коп./л.
По состоянию на 2 июня соотношение средней цены автогаза к цене бензина А-95 выросло до 47,8%. Напомним, месяц назад оно составляло 37,8%.
Как сообщал enkorr, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились аж на 60% или 3,40 грн/л.
По состоянию на 2 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 330 грн/т или 9,50 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 на 2 июня, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,01
|
0,11
|
WOG
|
11,36
|
0,10
|
Авиас
|
9,70
|
0,00
|
Укрнафта
|
9,71
|
0,04
|
AMIC
|
10,30
|
0,06
|
Shell
|
10,50
|
0,17
|
SOCAR
|
10,76
|
0,06
|
БРСМ-Нафта
|
10,45
|
0,06
|
Glusco
|
10,40
|
0,00
|
Автотранс
|
10,58
|
0,00
|
KLO
|
10,79
|
0,30
|
UPG
|
10,30
|
0,00
|
Параллель
|
10,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
9,75
|
0,20
|
Chipo
|
10,24
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,39
|
0,10
|
Marshal
|
10,10
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,46
|
0,00
|
Mango
|
9,96
|
0,23
|
Motto
|
10,11
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
10,44
|
0,06
|
|
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