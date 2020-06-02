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Рост цен на нефть 2 июня ускорился до 3% в надежде на продление текущих сокращений добычи ОПЕК+
14:13 02.06.2020 |
Рост цен на нефть ощутимо ускорился во вторник днем на фоне надежд на то, что ОПЕК+ продлит действующее снижение добычи нефти на несколько месяцев, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.38 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,8% — до 39,4 доллара за баррель, в моменте рост кратковременно превышал 3%. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,65% — до 36,38 доллара за баррель. Утром во вторник рост цен на нефть не превышал 1%.
Инвесторы продолжают ждать заседание ОПЕК+, которое может быть перенесено с 9-10 июня на 4 июня. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
"Вероятно, ОПЕК+ может продлить текущие сокращения до 1 сентября, назначив до этого срока новую встречу для принятия решения о дальнейших шагах", — сказал агентству Рейтер глава Citi по исследованиям в области сырьевых товаров Эдвард Морс (Edward Morse).
Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar) добавил, что ситуация на рынке нефти "в значительной степени основана на сокращении предложения и восстановлении спроса".
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