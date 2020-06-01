За выходные автогаз на АЗС подорожал на 20 коп./л

Розничные сети за выходные (29 мая-1 июня) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-16 коп./л, до 9,68-9,70 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован во Львовской области, где группа увеличила цены сразу на 50 коп./л - с 9,55 до 10,05 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 15-45 коп./л.

WOG в среднем повысила цены на 11 коп./л, до 11,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,88 грн/л. В сети ОККО средняя цена выросла на 20 коп/л, до 10,90 грн/л.

Сеть АЗК Glusco подняла цены на 50 коп./л, до 10,40 грн/л. Такие сети как SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», UPG, «Параллель», BVS, Chipo, SUN OIL и Mango повысили цены на 5-30 коп./л. «Род-Ник», Marshal и Motto увеличили цены на 20 коп./л (см. табл.).

Средняя цена СУГ по Украине 1 июня составила 10,38 грн/л (+18 коп./л).

Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю (22-29 мая) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 коп./л (на 7%), до 10,20 грн./л.

Напомним, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились аж на 60% или 3,40 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 29 мая на 1 июня, грн/л:

