Финансовые новости
- |
- 01.06.20
- |
- 20:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За выходные автогаз на АЗС подорожал на 20 коп./л
15:09 01.06.2020 |
Розничные сети за выходные (29 мая-1 июня) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-16 коп./л, до 9,68-9,70 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован во Львовской области, где группа увеличила цены сразу на 50 коп./л - с 9,55 до 10,05 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 15-45 коп./л.
WOG в среднем повысила цены на 11 коп./л, до 11,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,88 грн/л. В сети ОККО средняя цена выросла на 20 коп/л, до 10,90 грн/л.
Сеть АЗК Glusco подняла цены на 50 коп./л, до 10,40 грн/л. Такие сети как SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», UPG, «Параллель», BVS, Chipo, SUN OIL и Mango повысили цены на 5-30 коп./л. «Род-Ник», Marshal и Motto увеличили цены на 20 коп./л (см. табл.).
Средняя цена СУГ по Украине 1 июня составила 10,38 грн/л (+18 коп./л).
Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю (22-29 мая) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 коп./л (на 7%), до 10,20 грн./л.
Напомним, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились аж на 60% или 3,40 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 29 мая на 1 июня, грн/л:
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,90
|
0,20
|
WOG
|
11,26
|
0,11
|
Авиас
|
9,70
|
0,16
|
Укрнафта
|
9,68
|
0,15
|
AMIC
|
10,24
|
0,12
|
Shell
|
10,33
|
0,00
|
SOCAR
|
10,70
|
0,12
|
БРСМ-Нафта
|
10,39
|
0,19
|
Glusco
|
10,40
|
0,50
|
Автотранс
|
10,58
|
0,15
|
KLO
|
10,49
|
0,00
|
UPG
|
10,30
|
0,30
|
Параллель
|
10,99
|
0,10
|
BVS
|
10,29
|
0,30
|
Chipo
|
10,24
|
0,18
|
Род-Ник
|
10,29
|
0,20
|
Marshal
|
10,10
|
0,20
|
SUN OIL
|
10,46
|
0,07
|
Mango
|
9,73
|
0,05
|
Motto
|
10,01
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
10,38
|
0,18
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война на Донбассе. Оккупанты возвращаются в районы разведения войск
|Поработать на «Газпром». Как Тимошенко с Медведчуком возвращают Украину на газовую иглу
|Зеленский – Орбан: договоренности на минном поле
|Последняя валютная неделя мая завершилась на позитивной для гривны ноте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Задолженность населения за жилкомуслуги в апреле сократилась на 4,8% (без учета электроэнергии) – Госстат
|«Драгон Капитал» ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 7,2%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.06.20
|За выходные автогаз на АЗС подорожал на 20 коп./л
|Количество безработных за неделю выросло на 16,6 тыс. чел. до 511 тыс. - Госслужба занятости
|Нефть торгуется без единой динамики в ожидании решений ОПЕК+ по сокращению добычи
Это интересно
|Длинные ролики на YouTube теперь можно делить на «главы»
|Nissan объявил о масштабной реструктуризации
|Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин
|Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
|HP представила VR-гарнитуру Reverb G2: 2К-дисплей на каждый глаз
|Aston Martin снова начал выпускать самый известный автомобиль Джеймса Бонда
|Китай первым в мире разрешил полеты тяжелых пассажирских дронов