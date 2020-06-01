В апреле продажи топлива через АЗС сократились на 14% – Госстат

В апреле общий объем розничной реализации моторных топлив - бензинов, дизтоплива и сниженного газа - сократился на 14,1%, до 241 тыс. т, по сравнению с мартом 2020 г. (281,1 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В частности, по данным Госстата, продажи бензинов через АЗС в апреле сократились на 11,4%, до 87,2 тыс. т. Розничная реализация ДТ упала на 20,7%, до 74,5 тыс. т. Продажи автогаза снизились на 10,4%, до 79,5 тыс. т.

Объем розничной реализации моторных топлив в апреле и марте 2020 г., тыс. т

По сравнению с апрелем 2019 г., розничная реализация моторных топлив сократилась на 3%, но это сравнение менее релевантно, из-за существенного увеличения количества субъектов, которые начали попадать в статистику Госстата в конце 2019 - начале 2020 г.

Напомним, крупные розничные операторы в начале карантина оценивали падение продаж на 20-30%.

Потребление топлив в промышленном сегменте в апреле 2020 г. наоборот повысилось на 15%, до 459,7 тыс. т, по сравнению с мартом (400,4 тыс. т).

Промышленное потребление ДТ увеличилось на 14,9%, до 407,9 тыс. т, потребление бензинов сохранилось на уровне 38,2 тыс. т, сжиженного газа - повысилось на 4,6%, до 13,6 тыс. т.

В целом по стране потребление всех моторных топлив в апреле 2020 г. составило 700,9 тыс. т (+2% к марту) из которых 482,4 тыс. т дизтоплива (+7%), 125,4 тыс. т бензинов (-3%) и 93,1 тыс. т сжиженного газа (-8,5%).

Объем потребления моторных топлив в промышленном сегменте в апреле и марте 2020 г., тыс. т

За 4 месяца 2020 г. потребление моторных топлив, по данным Госстата, увеличилось на 10%, до 2,537 млн т. Этот рост в том числе объясняется увеличением количества субъектов рынка, чьи данные начали учитываться в официальной статистике.

В том числе за 4 месяца 2020 г. потребление ДТ выросло на 10%, до 1,63 млн т, бензинов - на 3% до 518 тыс. т, сжиженного газа - на 24%, до 385,8 тыс. т.

Общий объем потребления моторных топлив в январе-апреле 2020/2019 гг., тыс. т

Как сообщал enkorr, баланс рынка ДТ за 4 месяца 2020 г. составил 2,033 млн т, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2019 г. (1,99 млн т), автомобильных бензинов - 590 тыс. т (-0,4%), сжиженного газа - 591 тыс. т (+7,2%).

Напомним, с июля 2019 г. стартовала реформа топливного рынка, предусматривающая повышение прозрачности и усиление контроля над оборотом топлива. На первом этапе, с 1 июля 2019 г., введено обязательное лицензирование деятельности по розничной реализации топлива. С 1 апреля 2020 г. вступил в силу последний этап по оборудованию нефтебаз уровнемерами-счетчиками, но сверка данных по уровнемерам и СЭАРТ отсрочена на 3 месяца, до 1 июля 2020 г.