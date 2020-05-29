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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цена бензина на украинских АЗС 29 мая почти не изменилась

22:57 29.05.2020 |

Нефть и безнин

 

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 мая 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.70 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 22.34 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 мая 2020 г. подорожал на 1.53% (15.0 коп/л) до 10.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.7%.


Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 20.70 16.00 0.01 0.01
Бензин А-95 евро 22.34 17.00 0.00 0.01
Дизельное топливо Евро 21.53 15.95 0.01 -0.09
Сжиженный газ 10.20 7.99 1.53 7.29
 

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