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Цена бензина на украинских АЗС 29 мая почти не изменилась
22:57 29.05.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 мая 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.70 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 22.34 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 мая 2020 г. подорожал на 1.53% (15.0 коп/л) до 10.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.70
|16.00
|0.01
|0.01
|Бензин А-95 евро
|22.34
|17.00
|0.00
|0.01
|Дизельное топливо Евро
|21.53
|15.95
|0.01
|-0.09
|Сжиженный газ
|10.20
|7.99
|1.53
|7.29
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