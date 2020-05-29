Коболев призвал Минэкономики рассмотреть вопрос введения пошлины в 8,46% на ДТ и автогаз из РФ

Глава Нафтогаза Андрей Коболев призвал министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашку встретиться с представителями АО «Укргаздобыча», ЧАО «Укртатнафта» и ЧАО «Укрнафта» для обсуждения жалобы этих компаний относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа с РФ.

Как говорится в письме Коболева, текст которого есть в распоряжении УНИАН, совместная жалоба трех украинских компаний была подана в министерство еще 21 января, однако до сих пор никаких консультаций по вопросу проведено не было.

«21 января 2020 года в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины была подана совместная жалоба АО «Укргаздобыча», ЧАО «Укртатнафта» и ЧАО «Укрнафта» о возбуждении и проведении компенсационного расследования в отношении импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. Однако, по сегодняшний день, не смотря на существенное изменение обстоятельств, которые имеют значительное влияние на затронутые вопросы, представителями профильного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства так и не было проведено с Заявителями никаких консультаций или встреч по указанной Жалобе», - говорится в письме.

При этом Коболев в письме отмечает, что по имеющейся информации, у специалистов министерства, которые занимаются рассмотрением этой жалобы, существует ряд вопросов, требующих обсуждения и уточнения, в т.ч. до вынесения этого вопроса на рассмотрение Межведомственной комиссии по международной торговле.

«Учитывая вышеизложенное, учитывая продолжительное время, прошедшее с момента подачи Жалобы, с целью обеспечения надлежащего и беспристрастного его рассмотрения, осуществления объективной оценки влияния на деятельность национальных товаропроизводителей импорта в Украину товара, который является объектом рассмотрения, особенно в условиях резкого падения цен, и для проведения обстоятельного и всестороннего анализа воздействия возможных компенсационных мер на конечных потребителей, обращаемся к Вам, уважаемый Игорь Ростиславович, с просьбой о срочном проведении под Вашим личным председательством консультативной встречи с Заявителями при участии полномочных представителей Министерства и «Нафтогазом Украины», - говорится в письме.

Напомним, 21 января "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали внедрения на них пошлин размером 8,46%.

В заявлении отмечается, что нарушение правил международной торговли во время поставок российских нефтепродуктов заключается в том, что в России по схеме возврата из бюджета акцизов производителям компенсируют затраты, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов, что, по мнению заявителей, является субсидированием и нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

За счет субсидирования доля российских нефтепродуктов в общей структуре импорта Украины дизельного топлива достигла в то время 47%, сжиженного газа - 55%.

В заявлении утверждается, что введение пошлин не приведет к дефициту сжиженного газа и дизтоплива, а также рост цен, поскольку внутреннее производство, импорт из Беларуси, Литвы и Польши, а также морские поставки являются конкурентными.