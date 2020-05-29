За неделю (22-29 мая) цена газа на АЗС повысилась на 65 коп./л

За прошедшую неделю (22-29 мая) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 коп./л (на 7%), до 10,20 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Всего с начала мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились аж на 60% или 3,40 грн/л.

Скачок оптовых цен при относительно плановом повышении цены на АЗС, в частности, привел к тому, что на отдельных нелегальных заправочных станциях цены стали выше, чем на сетевых АЗС. Например, в столичном регионе 29 мая АЗС с признаками нелегальности торговали по 9,50 грн/л, при этом на отдельных сетевых АЗС цены даже без учетов скидок и программ лояльности на 10-20 коп./л ниже.

За прошедшую неделю наименьшую динамику роста розничных цен - на 20-25 коп./л - продемонстрировала консолидированная сеть «Привата». В результате почти во всех регионах на конец недели средняя цена на стелах АЗС ANP, «Авиас» и «Укрнафта» стала самой низкой среди остальных розничных операторов.

При этом отметим, в марте-апреле сеть «Привата» так же плавно реагировала на более резкое снижение цен другими операторами.

Средняя цена на станциях ОККО за неделю повысилась на 50 коп./л, на АЗС KLO - на 60 коп./л, WOG - на 80 коп./л. UGP, Glusco, «БРСМ-Нафта» за прошедшую неделю повысили цены в пределах 0,90-1,2 грн/л (см. табл.).

В разрезе регионов, наибольший рост за прошедшую неделю зафиксирован в Херсонской, Запорожской, Киевской и Житомирской областях - на 80-90 коп./л. В некоторых западных областях - Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской - на 30-50 коп./л.

По состоянию на 29 мая соотношение средней цены автогаза к цене А-95 составляет 46,7% ,в то время как на конец апреля оно было 38,3%.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 22 на 29 мая, грн/л: