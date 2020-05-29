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За неделю (22-29 мая) цена газа на АЗС повысилась на 65 коп./л
15:50 29.05.2020 |
За прошедшую неделю (22-29 мая) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 коп./л (на 7%), до 10,20 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Всего с начала мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились аж на 60% или 3,40 грн/л.
Скачок оптовых цен при относительно плановом повышении цены на АЗС, в частности, привел к тому, что на отдельных нелегальных заправочных станциях цены стали выше, чем на сетевых АЗС. Например, в столичном регионе 29 мая АЗС с признаками нелегальности торговали по 9,50 грн/л, при этом на отдельных сетевых АЗС цены даже без учетов скидок и программ лояльности на 10-20 коп./л ниже.
За прошедшую неделю наименьшую динамику роста розничных цен - на 20-25 коп./л - продемонстрировала консолидированная сеть «Привата». В результате почти во всех регионах на конец недели средняя цена на стелах АЗС ANP, «Авиас» и «Укрнафта» стала самой низкой среди остальных розничных операторов.
При этом отметим, в марте-апреле сеть «Привата» так же плавно реагировала на более резкое снижение цен другими операторами.
Средняя цена на станциях ОККО за неделю повысилась на 50 коп./л, на АЗС KLO - на 60 коп./л, WOG - на 80 коп./л. UGP, Glusco, «БРСМ-Нафта» за прошедшую неделю повысили цены в пределах 0,90-1,2 грн/л (см. табл.).
В разрезе регионов, наибольший рост за прошедшую неделю зафиксирован в Херсонской, Запорожской, Киевской и Житомирской областях - на 80-90 коп./л. В некоторых западных областях - Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской - на 30-50 коп./л.
По состоянию на 29 мая соотношение средней цены автогаза к цене А-95 составляет 46,7% ,в то время как на конец апреля оно было 38,3%.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 22 на 29 мая, грн/л:
|
Компания
|
Цена на 29 мая
|
Изм к цене 22 мая
|
ОККО
|
10,71
|
0,51
|
WOG
|
11,15
|
0,79
|
Авиас
|
9,53
|
0,21
|
Укрнафта
|
9,52
|
0,20
|
AMIC
|
10,12
|
0,93
|
Shell
|
10,33
|
0,90
|
SOCAR
|
10,58
|
0,66
|
БРСМ-Нафта
|
10,20
|
1,14
|
Glusco
|
9,90
|
0,95
|
Автотранс
|
10,43
|
1,05
|
KLO
|
10,49
|
0,60
|
UPG
|
10,00
|
1,30
|
Параллель
|
10,89
|
1,10
|
BVS
|
9,99
|
0,70
|
Chipo
|
10,06
|
0,70
|
Род-Ник
|
9,99
|
0,90
|
Marshal
|
9,90
|
0,90
|
SUN OIL
|
10,39
|
0,35
|
Mango
|
9,68
|
0,95
|
Motto
|
9,81
|
0,90
|
Средняя цена
в Украине:
|
10,21
|
0,66
|
|
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