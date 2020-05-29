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Цены на нефть снижаются более чем на 1% на пессимизме вокруг роста запасов в США
08:33 29.05.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после публикации статистики о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,03% - до 35,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,57% - до 33,18 доллара за баррель.
При этом цена июльских фьючерсов на Brent снижалась на 0,6% - до 35,08 доллара за баррель.
Аналитики отмечают, что спрос на топливо по-прежнему остается слабым, даже несмотря на то что различные штаты США сняли ограничения, которые они ввели, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса.
Данные управления энергетической информации минэнерго за четверг показали, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 534,4 миллиона баррелей.
"Выходные Дня памяти (25 мая - ред.) не привлекли большое число автолюбителей в США, как надеялись многие быки на рынке", - отметил аналитик RBC Capital Markets Кристофер Лоуни (Christopher Louney), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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