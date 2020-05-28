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Автогаз в рознице 28 мая продолжает дорожать
13:05 28.05.2020 |
Розничные сети 28 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-45 коп./л. Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 8 коп./л, до 10,09 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Сеть АЗК ОККО подняла цены в среднем на 18 коп./л, до 10,66 грн/л. При этом цена автогаза на станциях ОККО в Донецкой области выросла на 40 коп./л, до 10,99 грн/л, в Днепропетровской и Житомирской - на 30 коп./л, в остальных регионах - на 10-20 коп./л.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, скорректировала цены в среднем на 3-4 коп./л, до 9,45 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Закарпатской области, где группа увеличила цены сразу на 45 коп./л - с 8,5 до 8,95 грн/л и в Черкасской (+ 40 коп.л) - до 9,70 грн/л.
Сети AMIC, BVS, Chipo Род-Ник, Marshal, SUN OIL и Mango подняли цены на 10-20 коп./л. В сети Glusco автогаз подорожал до 9,90 грн/л (+45 коп./л).
Как сообщал enkorr, за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн/л.
По данным «Консалтинговой группы А-95», с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 48% (на 5560 грн/т), до 17 120 грн/т. При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 20% (на 1,73 грн/л).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 на 28 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,66
|
0,18
|
WOG
|
10,86
|
0,00
|
Авиас
|
9,45
|
0,03
|
Укрнафта
|
9,45
|
0,04
|
AMIC
|
10,11
|
0,10
|
Shell
|
10,02
|
0,00
|
SOCAR
|
10,40
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
9,95
|
0,01
|
Glusco
|
9,90
|
0,45
|
Автотранс
|
10,23
|
0,00
|
KLO
|
10,29
|
0,00
|
UPG
|
9,80
|
0,00
|
Параллель
|
10,79
|
0,00
|
BVS
|
9,99
|
0,10
|
Chipo
|
10,00
|
0,22
|
Род-Ник
|
9,99
|
0,20
|
Marshal
|
9,80
|
0,20
|
SUN OIL
|
10,39
|
0,09
|
Mango
|
9,68
|
0,15
|
Motto
|
9,65
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
10,09
|
0,08
|
|
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