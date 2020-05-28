Автогаз в рознице 28 мая продолжает дорожать

Розничные сети 28 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-45 коп./л. Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 8 коп./л, до 10,09 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Сеть АЗК ОККО подняла цены в среднем на 18 коп./л, до 10,66 грн/л. При этом цена автогаза на станциях ОККО в Донецкой области выросла на 40 коп./л, до 10,99 грн/л, в Днепропетровской и Житомирской - на 30 коп./л, в остальных регионах - на 10-20 коп./л.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, скорректировала цены в среднем на 3-4 коп./л, до 9,45 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Закарпатской области, где группа увеличила цены сразу на 45 коп./л - с 8,5 до 8,95 грн/л и в Черкасской (+ 40 коп.л) - до 9,70 грн/л.

Сети AMIC, BVS, Chipo Род-Ник, Marshal, SUN OIL и Mango подняли цены на 10-20 коп./л. В сети Glusco автогаз подорожал до 9,90 грн/л (+45 коп./л).

Как сообщал enkorr, за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн/л.

По данным «Консалтинговой группы А-95», с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 48% (на 5560 грн/т), до 17 120 грн/т. При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 20% (на 1,73 грн/л).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 на 28 мая, грн/л:

Компания LPG Цена Изм. ОККО 10,66 0,18 WOG 10,86 0,00 Авиас 9,45 0,03 Укрнафта 9,45 0,04 AMIC 10,11 0,10 Shell 10,02 0,00 SOCAR 10,40 0,00 БРСМ-Нафта 9,95 0,01 Glusco 9,90 0,45 Автотранс 10,23 0,00 KLO 10,29 0,00 UPG 9,80 0,00 Параллель 10,79 0,00 BVS 9,99 0,10 Chipo 10,00 0,22 Род-Ник 9,99 0,20 Marshal 9,80 0,20 SUN OIL 10,39 0,09 Mango 9,68 0,15 Motto 9,65 0,00 Средняя цена в Украине: 10,09 0,08



