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В рознице 27 мая светлые нефтепродукты подешевели
22:49 27.05.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 мая 2020 г. отмечался незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты, кроме сжиженного газа.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.30% (-6.0 коп/л) до 20.70 грн/л, бензина А-95 евро - снизилась на 0.35% (-8.0 коп/л) до 22.33 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.37% (-8.0 коп/л) до 21.51 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 27 мая 2020 г. подорожал на 0.78% (8.0 коп/л) до 9.91 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.4%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.70
|16.00
|-0.30
|-0.07
|Бензин А-95 евро
|22.33
|16.50
|-0.35
|0.04
|Дизельное топливо Евро
|21.51
|15.00
|-0.37
|-0.14
|Сжиженный газ
|9.91
|7.99
|0.78
|9.75
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