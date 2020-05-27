Средняя цена автогаза на АЗС 27 мая превысила 10 грн/л

Розничные сети 27 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 8 коп./л, до 9,42 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Одесской области, где группа увеличила цены сразу на 40 коп./л - с 9,3 до 9,7 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 10-30 коп./л.

WOG в среднем повысила цены на 10 коп./л, до 10,86 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 10,78 грн/л.

«БРСМ-Нафта», KLO и «Авантаж» повысили цены на 15-20 коп./л. «Автотранс» - на 25 коп./л. (см. табл.).

Средняя цена СУГ по Украине 27 мая составила 10,01 грн/л (+14 коп./л).

Как сообщал enkorr, за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн/л.

По данным «Консалтинговой группы А-95», за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 57% (на 6030 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,65 грн/л).

Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.



