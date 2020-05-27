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Средняя цена автогаза на АЗС 27 мая превысила 10 грн/л
13:32 27.05.2020 |
Розничные сети 27 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 8 коп./л, до 9,42 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Одесской области, где группа увеличила цены сразу на 40 коп./л - с 9,3 до 9,7 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 10-30 коп./л.
WOG в среднем повысила цены на 10 коп./л, до 10,86 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 10,78 грн/л.
«БРСМ-Нафта», KLO и «Авантаж» повысили цены на 15-20 коп./л. «Автотранс» - на 25 коп./л. (см. табл.).
Средняя цена СУГ по Украине 27 мая составила 10,01 грн/л (+14 коп./л).
Как сообщал enkorr, за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн/л.
По данным «Консалтинговой группы А-95», за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 57% (на 6030 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,65 грн/л).
Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.
Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 26 на 27 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,48
|
0,00
|
WOG
|
10,86
|
0,10
|
Авиас
|
9,42
|
0,08
|
Укрнафта
|
9,41
|
0,08
|
AMIC
|
10,01
|
0,52
|
Shell
|
10,02
|
0,12
|
SOCAR
|
10,40
|
0,21
|
БРСМ-Нафта
|
9,94
|
0,15
|
Glusco
|
9,45
|
0,00
|
Автотранс
|
10,23
|
0,25
|
KLO
|
10,29
|
0,20
|
UPG
|
9,88
|
0,38
|
Параллель
|
10,79
|
0,30
|
Авантаж 7
|
9,35
|
0,20
|
Chipo
|
9,78
|
0,00
|
Род-Ник
|
9,79
|
0,00
|
Marshal
|
9,60
|
0,20
|
SUN OIL
|
10,30
|
0,26
|
Mango
|
9,53
|
0,25
|
Motto
|
9,65
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
10,01
|
0,14
|
|
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