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Цены на топливо на украинских АЗС 26 мая изменились незначительно
22:12 26.05.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 мая 2020 г. отмечалось колебание розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС практически не изменилась 0.0% (-1.0 коп/л) до 20.71 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.34 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 мая 2020 г. подорожал на 1.68% (16.0 коп/л) до 9.81 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.71
|16.00
|-0.03
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|22.34
|16.50
|-0.02
|0.05
|Дизельное топливо Евро
|21.53
|15.00
|-0.02
|-0.09
|Сжиженный газ
|9.81
|7.75
|1.68
|9.83
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