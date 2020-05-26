Автогаз в розничных сетях 26 мая подорожал еще на 10-40 коп./л

Розничные сети 26 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG в среднем повысила цены на 10 коп./л, до 10,76 грн/л. ОККО подняла цены на 25 коп./л, до средних по сети 10,48 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», Shell, KLO, Chipo, «Род-Ник», Mango и Motto повысили цены на 10-40 коп./л. UPG, «Параллель», «Авантаж 7» - на 20 коп./л. (см. табл.).

Средняя цена СУГ по Украине 26 мая составила 9,88 грн/л (+12 коп./л).

Как сообщал enkorr, за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн/л.

По данным «Консалтинговой группы А-95», за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,5 грн/л).

Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.



