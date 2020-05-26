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Автогаз в розничных сетях 26 мая подорожал еще на 10-40 коп./л
13:27 26.05.2020 |
Розничные сети 26 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
WOG в среднем повысила цены на 10 коп./л, до 10,76 грн/л. ОККО подняла цены на 25 коп./л, до средних по сети 10,48 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», Shell, KLO, Chipo, «Род-Ник», Mango и Motto повысили цены на 10-40 коп./л. UPG, «Параллель», «Авантаж 7» - на 20 коп./л. (см. табл.).
Средняя цена СУГ по Украине 26 мая составила 9,88 грн/л (+12 коп./л).
Как сообщал enkorr, за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн/л.
По данным «Консалтинговой группы А-95», за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,5 грн/л).
Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.
Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 25 на 26 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,48
|
0,25
|
WOG
|
10,76
|
0,10
|
Авиас
|
9,34
|
0,02
|
Укрнафта
|
9,33
|
0,01
|
AMIC
|
9,49
|
0,00
|
Shell
|
9,91
|
0,24
|
SOCAR
|
10,19
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
9,79
|
0,11
|
Glusco
|
9,45
|
0,00
|
Автотранс
|
9,98
|
0,00
|
KLO
|
10,09
|
0,10
|
UPG
|
9,50
|
0,20
|
Параллель
|
10,49
|
0,20
|
Авантаж 7
|
9,15
|
0,20
|
Chipo
|
9,78
|
0,18
|
Род-Ник
|
9,79
|
0,40
|
Marshal
|
9,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,04
|
0,00
|
Mango
|
9,28
|
0,38
|
Motto
|
9,55
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
9,88
|
0,12
|
|
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