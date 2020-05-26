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Цены на нефть 26 мая остаются в плюсе на ожиданиях выполнения условий ОПЕК+
14:07 26.05.2020 |
Нефть во вторник днем дорожает на фоне растущей уверенности в том, что нефтедобывающие страны выполняют обязательства о сокращении её добычи, в то время как спрос на сырье возрастает по мере смягчения веденных в связи с коронавирусом ограничений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.39 EET цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,27%, до 35,98 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,26%, до 34 долларов за баррель.
Во вторник среди участников торгов растет оптимизм относительно того, что страны ОПЕК+ выполняют свои обязательства. Так, трейдеры обратили внимание на сделанные в понедельник заявления источника, который сказал РИА Новости, что минэнерго РФ видит, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 миллиона баррелей добычи нефти в сутки. Кроме того, минэнерго РФ сообщило, что рассчитывает на восстановление "баланса" на рынке нефти в июне-июле.
"Россия явно привержена продолжению сокращения (добычи - ред.) и во втором полугодии, поэтому предстоящее совещание ОПЕК+ 9 июня вряд ли станет неприятным сюрпризом, как то, которое провалилось 6 марта", - считает сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop), чьи слова цитирует агентство Рейтер.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.
Месяцем позже, 12 апреля, ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке нефти и первые результаты сокращений 9-10 июня в режиме видеоконференции.
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