Финансовые новости
- |
- 26.05.20
- |
- 03:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На заправках цены на светлые нефтепродукты 25 мая незначительно изменились
18:14 25.05.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 мая 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ незначительно изменились.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.10% (2.0 коп/л) до 20.71 грн/л, бензина А-95 евро - немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.35 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 мая 2020 г. подорожал на 1.56% (15.0 коп/л) до 9.65 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.2%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.71
|16.00
|0.10
|-0.09
|Бензин А-95 евро
|22.35
|16.50
|0.07
|0.15
|Дизельное топливо Евро
|21.53
|15.00
|-0.04
|-0.17
|Сжиженный газ
|9.65
|7.75
|1.56
|9.48
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин Шмыгаля затеял экономический разворот. Бизнес недоволен: 6 мнений
|Тысяча орлов Януковича. Как Зеленский удовлетворит кадровый голод, отменив люстрацию
|Война на Донбассе. Как в штабе ООС считают обстрелы и сколько мин обезвредили на Луганщине возле автотрассы
|Ситибанку позволили повышать курс доллара на межбанке 22 мая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит госбюджета Украины за 4 мес. составил 24 млрд грн - ГКСУ
|Набсовет «Укрнафты» отменил конкурс на должность главы компании
|Инвестиции в экономику Украины обвалились на треть
|Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в I кв. сократился на 1,7% - Госстат
|На заправках цены на светлые нефтепродукты 25 мая незначительно изменились
|Украинские предприятия в I кв. получили 4,9 млрд грн убытков - Госстат
Это интересно
|В США задержали предполагаемых соучастников побега экс-главы Ниссана из Японии
|Toyota Sienna сменила поколение и превратилась в гибрид
|YouTube будет напоминать, что пора спать
|В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории
|Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще
|Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом
|Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками