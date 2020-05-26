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Средняя цена автогаза в рознице 25 мая приближается к 10 грн/л
14:27 25.05.2020 |
За выходные (22-25 мая) розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-60 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
WOG в среднем повысила цены на 30 коп./л, до 10,66 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 10,58 грн/л.
ОККО повысила цены только в Кировоградской обл. на 20 коп./л, до 10,49 грн/л, в результате чего средняя цена по стране скорректировалась на 3 коп./л, до 10, 23 грн/л.
KLO, AMIC, «Параллель», BVS и Glusco повысили цены на 10-50 коп./л. «Автотранс», «БРСМ-Нафта» и UPG - на 60 коп./л. (см. табл.).
Средняя цена СУГ по Украине 25 мая составила 9,76 грн/л (+21 коп./л).
Как сообщал enkorr, за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн/л.
По данным «Консалтинговой группы А-95», за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца повысились на 17% (на 1,4 грн/л).
Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.
Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 на 21 мая, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,23
|
0,03
|
WOG
|
10,66
|
0,30
|
Авиас
|
9,32
|
0,00
|
Укрнафта
|
9,32
|
0,00
|
AMIC
|
9,49
|
0,30
|
Shell
|
9,67
|
0,23
|
SOCAR
|
10,19
|
0,27
|
БРСМ-Нафта
|
9,68
|
0,61
|
Glusco
|
9,45
|
0,50
|
Автотранс
|
9,98
|
0,60
|
KLO
|
9,99
|
0,10
|
UPG
|
9,30
|
0,60
|
Параллель
|
10,29
|
0,50
|
BVS
|
9,69
|
0,40
|
Chipo
|
9,60
|
0,24
|
Род-Ник
|
9,39
|
0,30
|
Marshal
|
9,40
|
0,40
|
SUN OIL
|
10,04
|
0,00
|
Mango
|
8,91
|
0,17
|
Motto
|
9,25
|
0,33
|
Средняя цена в Украине:
|
9,76
|
0,21
|
|
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