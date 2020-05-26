Средняя цена автогаза в рознице 25 мая приближается к 10 грн/л

За выходные (22-25 мая) розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-60 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG в среднем повысила цены на 30 коп./л, до 10,66 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 10,58 грн/л.

ОККО повысила цены только в Кировоградской обл. на 20 коп./л, до 10,49 грн/л, в результате чего средняя цена по стране скорректировалась на 3 коп./л, до 10, 23 грн/л.

KLO, AMIC, «Параллель», BVS и Glusco повысили цены на 10-50 коп./л. «Автотранс», «БРСМ-Нафта» и UPG - на 60 коп./л. (см. табл.).

Средняя цена СУГ по Украине 25 мая составила 9,76 грн/л (+21 коп./л).

Как сообщал enkorr, за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн/л.

По данным «Консалтинговой группы А-95», за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца повысились на 17% (на 1,4 грн/л).

Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

Ранее в статье «Автогаз выходит с карантина» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте мог бы привести к исчезновению экономики работы нелегальных АГЗП.



