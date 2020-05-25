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АНАЛИТИКА

Цены на бензин и дизель начнут расти в начале июня

13:05 25.05.2020 |

Нефть и безнин

 Денис Вергун / UBR.ua

Практически всю прошлую неделю цена нефти на мировых рынках росла, несколько ослабив позиции лишь в пятницу.

Цена барреля июльской нефти Brent в конце прошлой недели составила $34,24. Баррель июльской нефти WTI торговался по $32,37. В ходе пятничной торговой сессии стоимость эталонных сортов нефти менялись в пределах $33,57-36,23 и $30,74-34,00 соответственно.

Почему дорожает "черное золото"

Основных причин подорожания нефти эксперты называют несколько:

* уменьшение добычи в странах ОПЕК, согласно достигнутой ранее договоренности стран-участников;
* постепенное послабление антивирусных ограничений в сфере промышленного производства, туризма, сферы услуг и т.д.;
* все это, в свою очередь, повлекло увеличение спроса на нефтепродукты, а значит и на сырье.

Означает ли это, что мы снова вошли в режим роста цен на нефть? Все не так однозначно, отмечают эксперты.

"С одной стороны, члены ОПЕК во главе с Саудовской Аравией обещают дальнейшее сокращение объемов добычи, а с другой - рост цен на "черное золото" может простимулировать увеличение добычи сырой нефти. Особенно, в странах, где доходы от нефти составляют львиную долю доходной части бюджета", - отметил в беседе с UBR.ua эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

Таким образом, все это приведет к тому, что в краткосрочной перспективе, цены могут продолжить рост по мере ослабления карантинных мероприятий, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

Автогаз уже резко дорожает

Быстрее всего на изменение мировой ценовой конъюнктуры отреагировал в Украине автогаз. Чуть более чем за неделю он вырос в цене с 8,22 грн/л до 9,55 грн/л в среднем по стране.

Бензин и дизель пока остаются относительно стабильными, но по некоторым заправочным сетям уже можно заметить постепенное подорожание. В среднем бензин А-95 и "дизель" сегодня обходятся водителям в 21,85 и 21,28 грн/л соответственно. В премиальных сетях цены, конечно же, выше.

К примеру, в сетях WOG и OKKO "пятый" бензин стоит 24,49 грн/л, "дизель" - 23,49, а автогаз - 10,36 грн/л.

"Подорожание топлива объясняется ростом нефти. Быстрее этот рост отразился на ценах на газ, потому что истощены его запасы. Когда нефть падала - все распродавали запасы, поскольку не знали, какой может быть нижняя точка. На сейчас нефть уже поднялась на 50%, и это скорректирует цены на бензин и дизель уже в начале июня", - совладелец сети АЗС KLO Игорь Чернявский.

Однако не стоит ожидать, что тренд на подорожание сохранится достаточно длительное время. Он может быть прерван, в том числе, и из-за плачевного состояния мировой экономики и новой напряженности в отношениях между такими лидерами мировой экономики, как США и Китай.

Вместе с тем, европейские банки резко снизили учетную ставку и хлынувшие в рынок дешевые финансовые ресурсы могут существенно оживить экономику после шока, вызванного Covid-19.

"Скорее всего, прежняя цена на нефть марки Brent (около $60/барр.), может быть достигнута разве что к концу следующего года. В нынешнем же 2020 году логичнее было бы предположить, что в период июнь-декабрь средняя цена нефти марки Brent будет колебаться возле отметки $30 долларов/баррель", - говорит Леонид Косянчук.

От чего зависят цены

Учитывая повышенный интерес, в том числе самих потребителей, к котировкам фьючерсных контрактов на нефть, стоит отметить, что Украина, по большому счету, импортирует не нефть, как сырье, а готовые нефтепродукты.

В этом контексте следует понимать, что процессы на бирже нефтепродуктов и нефтяной бирже не синхронизированы по времени, хотя некоторая корреляция трендов и сохраняется.

"Проще говоря, котировки на нефтепродукты в большей степени зависят от соотношения спроса и предложения на рынке, а цена в Украине, в свою очередь, зависит от цен внешнего рынка нефтепродуктов и курса национальной валюты. Нефтяные же котировки могут служить лишь ориентиром для долгосрочного (2-3 месяца) прогнозирования будущих ценовых трендов", - заметил Леонид Косянчук.

Будет ли дефицит

Что же касается автогаза, то в связи с тем, что образовался некоторый дефицит предложений импортного ресурса, цены несколько поднялись, но говорить о том, что произошел существенный "скачек" не приходится, говорят топливные эксперты.

Ситуативное подорожание в рознице не превысило 7,5%, в то время, как в оптовом сегменте этот рост составил 84% (сработал эффект "демпфирования" за счет запасов в торговой сети).

Но никакой "трагедии" в этом нет, ведь экономическая привлекательность сжиженного газа (как альтернативы бензину) сохраняется, если его цена составляет 55-60% от цены А-95. В настоящий же момент разница в цене не превышает 42%.

В то же время, говорят в сети АЗС ОККО, проблем с поставками топлива в Украину сейчас никаких нет.

Пока в стране работают рыночные механизмы, срабатывает правило "свято место пусто не бывает", то есть рынок сам себе "регулятор" и в ценовом, и в ресурсном смысле.

Рынок нефтепродуктов в Украине по-прежнему остается высоко конкурентным и диверсифицированным, что является важнейшим элементом энергетической безопасности страны, говорят эксперты.

Уровень же розничных цен в большей степени зависит от курса НБУ, чем от способа доставки нефтепродуктов в страну.

"Единственным моментом, когда сомнительное решение правительства повлекло за собой некоторое подорожание дизтоплива - это введение адресных ограничений на трубопроводный дизель (история с введением дополнительной пошлины на "трубный" дизель из РФ). В остальных же случаях, импортеры выбирают для себя наиболее выгодный с точки зрения стоимости логистики вариант, чтобы его продукт был конкурентоспособный на рынке Украины", - подытожил Леонид Косянчук.
 

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