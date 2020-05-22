За неделю (15-22 мая) цены ДТ в опте выросли на 6%

Стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за неделю повысилась на 6% - с 13,40 до 14,25 грн/л, крупнооптовые партии за этот период подорожали на 8% - с 15 500 до 16 770 грн/т. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены на оптовом рынке растут следом за импортными котировками, которые с начала месяца демонстрируют устойчивый тренд на восстановление. За последнюю неделю котировки ДТ в Средиземноморье и Северо-Западной Европы выросли в среднем на $30-35/т (на 11-12%).

При относительно стабильном курсе и достаточном предложении топлива на рынке, внешние котировки являются единственным фактором, влияющим на уровень цен.

Спотовые цены на автомобильные партии с трубопроводного терминала в Новограде-Волынском (Житомирская обл.) за неделю выросли на 85 коп./л. Компания «Анвитрейд» в пятницу 22 мая озвучивала цену на уровне 13,95 грн/л. С отгрузкой в вагонах-цистернах со ст. Новоград-Волынский «Анвитрейд» выходил в рынок с предложением 16 450 грн/т (+1050 грн/т к цене 15 мая).

На нефтебазах в Коростене (Житомирская обл.) цены за неделю повысились на 70-95 коп./л. «Фактор» и UPG выходили в рынок с предложением по 13,80 грн/л. Вагоны-цистерны на ст. Коростень 22 мая предлагала компания «Гранд Петрол» по 16 600 грн/т за ресурс Мажейкяйского НПЗ.

В столичном регионе цены за прошедшую неделю выросли до 13,85-14,20 грн/л. «Укртатнафта», которая, начиная с осени 2019 г. заявляла практически самые низкие цены в этом регионе, на прошедшей неделе предлагала топливо с нефтебазы в Пролисках в среднем на 30-50 коп./л дороже остальных участников рынка. Например, 22 мая компания предлагала ресурс по 14,60 грн/л, в то время как средняя по региону цена составляла 14,10 грн/л.

Спотовые цены на Кременчугском НПЗ компания «Укртатнафта» за неделю повысила аж на 1,40 грн/л или более чем на 10%. 22 мая компания предлагала топливо с завода, как и в Пролисках, - по 14,60 грн/л. Крупнооптовые партии заявлялись по 17 500 грн/т, при этом контрагенты «Укртатнафты», имеющие с ней терм-контракты, озвучили цены на ж/д-партии кременчугского топлива со ст. Кагамлыкская по 16 600-16 700 грн/т.

Пересмотрел ценовую политику «Приват» и при спотовых продажах импортного ресурса с Одессы. Если начиная с лета 2019 г. цены с резервуаров терминала «Одеснефтепродукт» озвучивались на самом низком в регионе уровне, то на прошедшей неделе они были на 85 коп./л выше, нежели в соседнем порту «Пивденный». 22 мая «Укртатнафта» озвучивала цену на морской ресурс на уровне 14,95 грн/л, в то время как Orange Oil выходил в рынок с предложеинем 14,10 грн/л.

В порту Николаев турецкий ресурс предлагался по 14,00 грн/л. С такой ценой в рынок выходили торговые компании группы «Трейд Коммодити» и «Альянс Энерго Трейд». «Кворум-Нафта» озвучивала цену на уровне 14,30 грн/л.

Напомним, в течение двух месяцев - начиная с марта и по начало мая - оптовые цены ДТ стремительно снижались, опустившись за март-апрель на 35% - с 19,35 до 12,60 грн/л.

Начиная с 6 мая, цены перешли в рост и за этот период повысились на 13% (на 1,65 грн/л), до 14,25 грн/л.

